Irgalmatlanul drágák, de nem biztos, hogy van értelmük a hajlítható kijelzős kütyüknek

Év eleji előrejelzésünkben írtunk arról, hogy többéves várakozás után az idén végre tényleg megérkeznek az összehajtható okostelefonok. Még csak március eleje van, de már több nagy gyártó eszközét is láthattuk, s tudjuk azt is, hogy több helyen dolgoznak rajta, ám abban nem hiszünk, hogy ez megreformálhatja mindennapjainkat.

A Samsung már évekkel ezelőtt megmutatta ugyan a hajlítható panellel felszerelt okostelefon koncepcióját, a Huawei pedig azzal menőzött tavaly, hogy mindenkit beelőz, de végül a kínai-amerikai Royole startup rukkolt elő a világ első hajlítható kijelzős modelljével, a Royole Flexpai-jal, amit a Las Vegas-i CES-en mutattak meg januárban. A visszajelzések szerint a premier leginkább arról szólt, hogy a cég megszerezze magának a dicsőséget, mert az újságírók tesztjei alapján a készülék egyelőre rettenetes felhasználói élményt nyújt. A modell 1319 dollárért rendelhető, és lényegében két darab négyhüvelykes panelt egyesít egy gumis zsanérral, ami a cég állítása szerint 200 ezer hajtást bír ki.

Az igazi verseny a nagy márkák közt alakulhat ki: a februári Mobil Világkongresszus jó apropót szolgáltatott a seregszemlére, láthattuk is, melyik gyártó hogyan használja az új technológiát.

Samsung Galaxy Fold

A Samsung nem az MWC-n, hanem saját Samsung Unpacked nevű eseményén demózta a Galaxy Fold nevű modellt az S10-készülékekkel együtt. A dél-koreaiak a legkézenfekvőbb megoldást választották: a táblagép méretű kijelző belül fekszik, kívül pedig egy másodlagos kijelző találhatót. Összehajtva két külön Dynamic AMOLED Infinity Flex kijelzőt kapunk, egy főképernyőt és egy külső panelt, ezek egyenként 4,6 hüvelykesek, kiterítve pedig 7,3 hüvelykes táblagéppé alakulnak. Bővebben a készülékről:

Agyzsibbasztó áron jön a Samsung összehajtható képernyős mobilja Több mint félmillió forintba kerül a Samsung szerint forradalmat indító összehajtható Galaxy Fold.

Huawei Mate X

Az MWC-n nagyot dobbantó Huawei kicsit máshogy közelíti meg a dolgot a Mate X-szel, mint a Samsung: lényegében a hajlítható panelből készítette el a telefon külső részét, ami széthajtva dupla méretű képernyővé válik, és ilyenkor a csukott állapot belső részei alakulnak át hagyományos hátlappá. Zárt állapotban egy kissé vaskos, 11 milliméteres, 6,6 hüvelykes okostelefonként használható, kinyitva pedig ehhez csatlakozik a 6,38 hüvelykes hátlap, így bővül 8 hüvelykre (2480 x 2200 pixel) az immáron tabletként funkcionáló készülék. Ezt mi is kézbe vehettük, az első benyomásaink itt olvashatók:

Kipróbáltuk a Huawei méregdrága hajlítható kijelzős mobilját A technológia működik, egész lenyűgöző, ugyanakkor az még nem nagyon látszik, hogy pontosan mire is lesz jó.

Oppo

Az Oppo ugyan az MWC ideje alatt, de nem a rendezvényen mutatta meg a saját prototípusát. A cég elnöke, Brian Shen a kínai Weibo közösségi oldalon keresztül jelentette be a prototípust, ami a Royole és a Huawei megoldásához hasonlóan kifelé lehet szétteríteni. Az eszköz nemcsak hasonlít a Mate X-re, de konkrétan majdnem ugyanúgy néz ki: még a kamera-elhelyezés is azonos, a cégek logója is azonos helyre került. A kínaiak visszavonulójának minden bizonnyal az az oka, hogy elkerüljék a másolás vádját. Az Oppo érdeklődés függvényében dönt majd arról, tömeggyártásba kerül-e a mobil.

Az LG nem is hajlíthatós mobillal készült az MWC-re, az ő válaszuk az őrületre egyszerűen egy hátlapra csatlakoztatható másodlagos kijelző, amivel az új V50 ThinQ modellt szeretnék vonzóbbá tenni. De azért vannak még a mezőnyben, akik ténylegesen hajlékony panellal állnának elő, mint például a Motorola. Nemrég írtunk róla, hogy a tizenöt évvel ezelőtt debütált Motorola Razr-je is modernizált kiadásban támadhat fel újra, ami abban különbözne az eredeti mobiltól, hogy itt egy hajlítható kijelző kerülne belülre, ami eddig

az eddigi legértelmesebb megoldásnak tűnik.

A leginkább olcsó televíziókat, valamint a BlackBerry és Alcatel márkájú telefonokat gyártó kínai TCL sem maradna ki, belsős források szerint már legalább öt olyan eszközük van tervben, ami hajlítható kijelzőpanellel dolgozik, de kérdéses, hogy ezekből végül melyiket dobják piacra elsőként 2020-ban.

A listát átnézve felmerülhet: mi lehet az iPhone-nal egykor forradalmat indító Apple-lel? Az almás cégtől egyelőre még csak szabadalmakat láthattunk, és Steve Wozniak társalapító is arra hívta fel a figyelmet, hogy csipkedjék magukat, mert lemaradnak. Többek szerint viszont nem véletlen, hogy az Apple kivár.

Ilyen lehet a klasszikus Motorola Razr hajlítható kijelzős verziója Kiszivárgott szabadalmi terveken látható, hogyan térhet vissza a legendás telefon hajlítható kijelzős verziója.

Tényleg ezt akarjuk cipelni?

Az újdonság erejével ható, formabontó kütyük láttán persze bennünk is először a „kell!” érzés fogalmazódott meg, ám az árakat látva jobban elgondolkodik az ember azon, hogy mit is kap a súlyos összegekért cserébe. A Galaxy Fold 1980 dollárba (ez vámmal, áfával számolva 700 ezer forint környékén jár), a Huawei Mate X ennél is többe, 2290 euróba (ami nettó 730 000 forint, adók nélkül) fog kerülni. De ahogy a Samsung is kikötötte bemutatója elején, a Galaxy Fold luxustelefon lesz, tehát nem meglepő módon a technológiai újdonságok iránt rajongó korai adaptálók mulatsága lesz még jó ideig, és nekünk erős kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy valaha képes lenne tömegtermékké válni.

Olivier Blanchard, a Futurum Research elemzőcég szakértője szerint idővel csökkenhet a modellek ára, de akkor is 1500 dollár körülre állhatnak be a gyártók, ami teljesen reális az anyaghasználatot és a mögötte lévő mérnöki munkát tekintve –

viszont ez még mindig másfélszer több pénz, mint egy mai, jellemzően 1000 dollár körül mozgó csúcsmodell ára.

Ez főleg azért kényes dolog, mert két éve még akkor is erősen felhúztuk a szemöldökünket, amikor az Apple és a Samsung csúcskészülékei először érték el az ezer dolláros árcédulát.

Az összehajtható mobilok ráadásul ellent mondanak azon vásárlói igényeknek, hogy minél vékonyabb, könnyebb, szívósabb és gyorsabb mobilt akarnak, ezért váltják le a készülékeiket, az átlagfelhasználó jellemzően két év után. Az összehajtható mobil pedig egy szendvics, és nehezebb is a plusz aksi miatt – a Galaxy Fold például 17 milliméter vastag, gyakorlatilag akkora, mintha két okostelefont raknánk egymásra. Az összehajthatós mobil tehát

telefonnak nehezebb, vastagabb, és kevésbé kényelmes, mint egy prémium csúcsmobil,

táblagépnek meg kisebb és vastagabb, mint egy profi tablet, ráadásul még kevésbé megbízható panellal. Előnye viszont kétségkívül a hordozhatóság, és hogy egykezesen is lehet használni.

Ha életszerűen vizsgáljuk a dolgot, akkor a kütyü legtöbbször csukott állapotban lesz, nem csak azért mert így kényelmesebb, hanem mert a hétköznapi feladatokhoz bőven elég telefonként használni.

Őszintén: tegye fel a kezét, akinek sűrűn jut eszébe a telefonja kijelzőjére nézve, hogy milyen szívesen kihajtaná!

Amit a felhasználók általában elvárnak egy, a hétköznapokban megbízható modelltől: jobb aksi, könnyebb kialakítás, gyorsabb szoftverek, vezeték nélküli töltés, gyorsabb töltés, okosabb mesterséges intelligencia, jobb kamera – az összehajtható mobilok ezek közül egyiket sem oldják meg.

Az egyetlen elfogadható indoknak azt látjuk, hogy az ilyen készülékeket táblagéppé lehet hajtani, de ez esetben inkább meggondolandó egy jó-ár érték arányú okostelefon, plusz egy táblagép beszerzése, hiszen 700 ezer forintból bőven kijön mind a kettő és még marad is fagyira.

Hogy egyszerre több appot használhassunk?

A Samsung azzal demózta a Galaxy Foldot, hogy egyszerre akár három alkalmazást használhatunk rajta, ráadásul az is lehetővé válik, hogy egy applikáció egyszerre két elemét is láthatjuk. Az egyik oldalon például a Facebook-falunkat pörgetjük, a készülék másik oldalán pedig megnyithatunk egy videós posztot. Ha a Google Térképen keresünk egy helyszínt a panel első oldalán, kihajtva megjelenik előttünk a térkép, az utcanevekkel és az egyéb információkkal.

A dél-koreai vállalat több nagy céggel is együtt dolgozik az alkalmazások optimalizálásán, de már most hallani kritikákat a fejlesztők részéről, hogy kemény dió lesz valóban értelmes rendszert alkotni.

Ugyan jól hangzik, hogy egyszerre három appot lehet használni, de az emberek jelentős részének egyszerűen nincs szüksége erre.

A kialakítás kapcsán még felmerülnek azon aggodalmak, hogy a panelek vajon meddig bírják a hajlítgatást, mert legyen szó bármilyen anyagról, hajtogatás hatására gyengül a szerkezetük. És ott van az aggodalom, hogy mivel a mozgóalkatrészek mindig sérülékenyebbé teszik a mobilt, azok kevésbé szívósak, mint a fémből és üvegből készült darabok. Mivel természetesen még az első generációkról van szó, később minden bizonnyal már kiküszöbölhetők lesznek azok a gyerekhibák is, amik csak most válnak majd láthatóvá az első felhasználóknak köszönhetően.

Keresi igazi célját

Ahogy a Mate X kipróbálása után is írtuk: nem egyértelmű, hogy miben nyújt annyival többet egy hajlíthatós mobil, mint egy okostelefon vagy egy tablet, hogy érdemes legyen 730 000 forintnál többet is kifizetni érte. Mert az egymás mellett/alatt futó alkalmazások multitasking lehetősége, illetve a hátlapi képernyővel megkönnyített szelfizés lehetősége csak keveseknek érhet ennyi pénzt.

És hiába kapunk egy 8 hüvelykes kijelzőt kihajtogatva, a képarány nem igazán alkalmas videózásra, a fényképezést sem feltétlenül teszi kényelmesebbé vagy jobbá, a készülékért kért összeg pedig egész

egyszerűen túl magas ahhoz, hogy elfogadjuk az érvet, miszerint így tényleg egy készülék képében lesz telefonunk és táblagépünk.

Az összehajtható mobilok trendje elindult, de egyelőre nagy a céltalanság. Kérdés, hogy a hajlíthatóság lesz-e akkora vonzerő és kunszt, mint amekkorát 12 éve az első iPhone érintőkijelzője jelentett.

Ezzel persze nem leírni akarjuk az újszerű megoldást, sokkal inkább arról van szó, hogy még a gyártóknak és a fejlesztőknek is ki kell találni, hogy miképp lehet ezt fejlesztést úgy használni, hogy valóban értelme és haszna legyen – mert jelenleg úgy tűnik, csupán arra jó, hogy tíz percig villogjunk vele az ismerősöknek, de a mindennapi használatot semmilyen szinten nem reformálja meg.

(A kiemelt illusztráción a Samsung Galaxy Fold látható.)