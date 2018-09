Ilyen gyönyörű játékkonzolt nem lát minden nap

Szeptember 7-én, azaz pénteken jelenik meg a PlayStation 4 exkluzív Marvel’s Spider-Man, a videojáték, amiről már most ódákat zeng a szaksajtó, és a vásárlók részéről is akkora az érdeklődés a játék iránt, hogy az még az Amazon is kifogyott a készletekből pár nappal a megjelenés előtt. A programot már nekünk is lehetőségünk adódott kipróbálni, le is esett az állunk a látottaktól,

a tapasztalatainkról pedig részletes tesztben számolunk majd be.

Szeptemberben viszont nem csak a játék érkezik meg a boltokba, de a Sony egy speciális, egyedi külsővel megáldott konzolt is kiad a megjelenéssel párhuzamosan, egy piros PlayStation 4 Pro masinát, amin egy hatalmas pók logó található, és a gép mellé járó kontroller is piros/fehér színekben pompázik. A készülékről most nagy felbontású képeket is közzé tett a hivatalos PlayStation blog, és túlzás nélkül állítjuk, hogy ilyen gyönyörű konzolt tényleg nem látni minden nap.





Az impozáns csomag ráadásul nemcsak a különleges gépet tartalmazza, de jár mellé a Marvel’s Spider-Man dobozos kiadása is. Megkérdeztük a Sony hazai képviseletét, hogy itthon kapható lesz-e a masina, és ha igen, mennyiért – ha megkapjuk a választ, azonnal frissítjük a cikkünket.