ambrus attila
Szórakozás

Ambrus Attila: Az egész családomat megviselte a válás

FEM3
A Micsoda Nők! című műsor 1. adása a FEM3 csatornán. Fotókredit: FEM3, Image: 309120314, Fotó: press.tv2.hu TV2 /
admin Grósz Petra
2026. 06. 17. 06:26
FEM3
A Micsoda Nők! című műsor 1. adása a FEM3 csatornán. Fotókredit: FEM3, Image: 309120314, Fotó: press.tv2.hu TV2 /

Nemrégiben derült ki, hogy zátonyra futott Ambrus Attila házassága. A Viszkist nemrég a Blikk csípte el a könyvhét forgatagában, ahol a szakítást is szóba hozták.

Az a helyzet, hogy ez nem tartozik senkire… nem vagyok közszereplő, hála az égnek. Én egy börtönből szabadult ember vagyok, tizennégy éve, 2012 január végén szabadultam. Sajnos, történt néhány olyan dolog az életemben, ami a gyermekeimnek sem jó, nekem sem jó és a feleségemnek, illetve a volt feleségemnek sem az. Én azt gondolom, ez nem tartozik senkire

szögezte le Ambrus, aki részletekbe ugyan nem bocsátkozott, annyit még megosztott a lappal:

Az egész családomat megviselte a válás…

Egyedülállósága kapcsán nemrég felmerült, hogy a Viszkis lehetne a következő Nagy Ő.

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