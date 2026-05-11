Tízből heten már mentettek meg barátot az ittas vezetéstől – Te is köztük vagy?

A jó hír az, hogy a többség már ismeri a megoldást: a megkérdezettek 95 százaléka a taxizást tartja a legbiztonságosabb választásnak egy éjszakai buli után. Egyetlen felelős döntéssel a buli pontosan az marad, aminek indult – egy nagyszerű élmény. Ez nem egy egyszeri figyelmesség, hanem egy láthatatlan, mégis működő közös védőháló az éjszakában.

Terasznyitások, fülledt esték és a nyár legnépszerűbb hazai eseményei. A város felpörög, a szabadtéri programok és fesztiválok miatt tízezrek mozdulnak ki. Egy laza sörözésből könnyen lesz hajnalig tartó kaland, a végén pedig menetrendszerűen jön a kérdés: ki vezet haza?

Amikor beüt a valóság: miért kockáztatunk mégis?

Az ittas vezetésről sokszor úgy beszélünk, mintha a kérdés kizárólag a felelősségérzetről szólna. A Bolt Magyarország több mint 600 fős utasfelmérése ennél sokkal életszerűbb képet mutat. Kiderült például, hogy minden második magyar sofőr élt már át olyan pillanatot – egy igazi „Reality Check” élményt –, amikor a buli hevében döbbent rá, hogy jobb, ha mégsem vezet hazáig.

A baj sokszor nem is a szándékkal van: a válaszadók 18,4 százaléka utazott már ittas ismerős mellett, és az érintettek közel fele azért vállalta be ezt a kockázatot, mert egész egyszerűen nem volt más alternatívája a hazajutásra. A hazai autósokat elsősorban nem a bírságtól való félelem tartja vissza az ittas vezetéstől, hanem a saját biztonságuk és a könnyen elérhető alternatívák, amelyek feleslegessé teszik a kockáztatást.

,,Az alkoholos befolyásoltság nem csak az autóvezetésnél jelent hatalmas kockázatot, az ittas rollerest vagy biciklist is könnyen éri baleset, ami akár halálos sérüléssel is járhat. Fontos, hogy mindenki döntse el: iszik vagy vezet! Utólag már késő megbánni” – tette hozzá Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Erre a jelenségre reagál a Bolt szezonális Don’t Drink and Drive kampánya, amely több csatornán keresztül szólítja meg a közönséget ott, ahol a döntések születnek. A szórakozóhelyeken elhelyezett rendhagyó vizuális eszközök – például a torzító tükrök – mellett célzott közösségi média tartalmakkal, nyereményjátékkal és stratégiai partnerségekkel ösztönzik a felelős választást. A cél, hogy a biztonságos hazajutás ne csak egy opció, hanem kézenfekvő reflex legyen.

A kampányhoz olyan ismert véleményvezérek csatlakoztak, mint a Wellhello és Huszár Henrik, akik saját felületeiken hívják fel a figyelmet a felelős szórakozásra. A Bolt kezdeményezése rávilágít, hogy a közösség ereje és a jól elérhető alternatívák együtt képesek valódi változást elérni az utakon.

Az üzenet egyszerű: ha iszol, ne vezess! Okos döntésekkel és egy kis odafigyeléssel az este tényleg felejthetetlen élmény marad.

