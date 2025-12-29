laky zsuzsikulcsár edina
Laky Zsuzsi Kulcsár Edináékról: Meglátom őket, és viszketést kapok

RTL
Kulcsár Edina és Laky Zsuzsi a Sztárbox 3. évadának sajtótájékoztatóján.
admin Grósz Petra
2025. 12. 29. 08:25
RTL
Laky Zsuzsi volt Frohner Fecó vendége a Tükör előtt című műsorban, amiből nemrég az RTL TikTok-csatornájára került fel egy részlet. A szépségkirálynő ebben egyebek mellett arról is beszélt, hogy az egóját frusztrálja az, hogy Kulcsár Edinát nem sikerült megvernie a Sztárboxban, mert bevallása szerint nagyon nem szereti őt, és már a Nyerő Páros idején sem voltak jóban.

Tényleg meglátom őket, és viszketést kapok. Még csak bántani se akarom, csak az ilyen emberek… én most letiltottam őt, hogy ne lássam. Nem ezért, mert megvert, hanem az, hogy… figyelj, sokkal jobb volt, mint én, tehát én ezt tényleg elismerem

– fogalmazott Laky, aki a Sztárbox kapcsán azt is elárulta, hogy a boksznál jött rá arra, mennyire kishitű, és hogy ezzel van valami dolga.

Nem tudom, hogy lehetne más. […] Az van, hogy apukámnak nagyon nagy elvárásai voltak például. Nagyon szeretett, de ő például ezt a kishitűséget annyira belém nevelte.

@rtlhu A "Tükör előtt" műsor első epizódjában Laky Zsuzsi nemcsak külsőleg változik meg, hanem belül is elindul valami. A teljes és további részeket megtalálod az RTL.hu-n! #rtlhu #tükörelőtt #frohnerfecó #lakyzsuzsi ♬ eredeti hang - RTLhu

A szépségkirálynőről legutóbb az ünnepek előtt írtunk, amikor elmesélte, hogyan kérte meg a kezét Dietz Gusztáv.

Laky Zsuzsi elmesélte, hogyan kérte meg a kezét Dietz Gusztáv
Családjuk is jelen volt.

