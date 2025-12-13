„Lehetne akció, pornó, romantika, családi dráma, minden” – Dopeman szerint az élete filmvászonra kívánkozik

A hónap elején derült ki, hogy 120 millió forintos támogatással foroghat a Curtis-dokumentumfilm. Dopeman nemrég a Ripostnak adott interjút, melyben arról beszélt, úgy érzi, az ő élete is annyira fordulatos és szélsőséges, hogy az már filmvászonra kívánkozik.

Ami az én életemben volt, az nem sok hírességgel történt meg. A film lehetne akció, pornó, romantika, családi dráma, minden

– mondja a rapper, aki szerint akár sorozat is készülhetne róla, annyi minden történt már vele.

A nyolcadik kerületben nőttem fel. Halálos nagy szeretetben voltam, otthon nagy gondoskodás vett körül. De kimentem az utcára, és a kocsisoron csavarogtam bűnözők és prostituáltak között. […] Amikor tinédzser voltam, bejött a gengszterkorszak. Elkezdtem a szólólemezemet, addigra a barátaim mind csibészek lettek és az éjszakai életben voltak, ahová én is bekerültem.

Mint mondja, azt a gengsztervilágot, ami ma már csak legenda, ő közvetlen közelről nézte végig, és halálközeli élményekben is volt része.

Egyszer gyerekkoromban elütött egy kocsi, aztán az éjszakai életben is olyan helyzetekbe kerültem, hogy csodálom, hogy két lábon kimentem. Megtámadtak Szlovákiában gengszterek, akik le akartak mészárolni. Volt, hogy a sofőr aludt el mellettem és szalagkorlátnak csapódtunk, de bomba is robbant már mellettem. Valószínűleg kilenc életem van, mint a macskáknak.

Hozzátette, hogy családi tragédiákkal is meg kellett küzdenie: állítása szerint egy rablótámadás során sorozatgyilkosok ölték meg a nagyszüleit, a gyerekei anyjával zátonyra futott a kapcsolatuk, majd hosszú évekig tartó vívódás után talált csak rá a boldogságra.

Úgy véli, a hatalommal való csatározás szintén meghatározó fejezete volt az életének.

Megpróbáltak szorongatni, bíróságra jártam a hatalommal szemben. Kihívtam Orbán Viktort, aki mára már nagy barátom lett. Én mindennapos kapcsolatban vagyok a halállal. Nekem dolgom van, azért jöttem a világra, hogy megmutassam a fejlődést. Amikor bekerültem a Buddhista Főiskolára megtaláltam az utam, ezt viszem tovább

– jelentette ki Dopeman, akinek arról is van elképzelése, kit szeretne a róla szóló film főszereplőjének.

Leginkább a fiatalkori Mel Gibson. De most Tom Hardyt, vagy Bruce Willist választanám.