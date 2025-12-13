dopeman
Szórakozás

„Lehetne akció, pornó, romantika, családi dráma, minden” – Dopeman szerint az élete filmvászonra kívánkozik

TV2
admin Grósz Petra
2025. 12. 13. 10:01
TV2

A hónap elején derült ki, hogy 120 millió forintos támogatással foroghat a Curtis-dokumentumfilm. Dopeman nemrég a Ripostnak adott interjút, melyben arról beszélt, úgy érzi, az ő élete is annyira fordulatos és szélsőséges, hogy az már filmvászonra kívánkozik.

Ami az én életemben volt, az nem sok hírességgel történt meg. A film lehetne akció, pornó, romantika, családi dráma, minden

– mondja a rapper, aki szerint akár sorozat is készülhetne róla, annyi minden történt már vele.

A nyolcadik kerületben nőttem fel. Halálos nagy szeretetben voltam, otthon nagy gondoskodás vett körül. De kimentem az utcára, és a kocsisoron csavarogtam bűnözők és prostituáltak között. […] Amikor tinédzser voltam, bejött a gengszterkorszak. Elkezdtem a szólólemezemet, addigra a barátaim mind csibészek lettek és az éjszakai életben voltak, ahová én is bekerültem.

Mint mondja, azt a gengsztervilágot, ami ma már csak legenda, ő közvetlen közelről nézte végig, és halálközeli élményekben is volt része.

Egyszer gyerekkoromban elütött egy kocsi, aztán az éjszakai életben is olyan helyzetekbe kerültem, hogy csodálom, hogy két lábon kimentem. Megtámadtak Szlovákiában gengszterek, akik le akartak mészárolni. Volt, hogy a sofőr aludt el mellettem és szalagkorlátnak csapódtunk, de bomba is robbant már mellettem. Valószínűleg kilenc életem van, mint a macskáknak.

Hozzátette, hogy családi tragédiákkal is meg kellett küzdenie: állítása szerint egy rablótámadás során sorozatgyilkosok ölték meg a nagyszüleit, a gyerekei anyjával zátonyra futott a kapcsolatuk, majd hosszú évekig tartó vívódás után talált csak rá a boldogságra.

Úgy véli, a hatalommal való csatározás szintén meghatározó fejezete volt az életének.

Megpróbáltak szorongatni, bíróságra jártam a hatalommal szemben. Kihívtam Orbán Viktort, aki mára már nagy barátom lett. Én mindennapos kapcsolatban vagyok a halállal. Nekem dolgom van, azért jöttem a világra, hogy megmutassam a fejlődést. Amikor bekerültem a Buddhista Főiskolára megtaláltam az utam, ezt viszem tovább

– jelentette ki Dopeman, akinek arról is van elképzelése, kit szeretne a róla szóló film főszereplőjének.

Leginkább a fiatalkori Mel Gibson. De most Tom Hardyt, vagy Bruce Willist választanám.

Kapcsolódó
120 milliós támogatással foroghat a Curtis-dokumentumfilm
Emellett egy magyar eastern és rockzenészes road movie is kapott pénzt gyártásra.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Hét év után válik férjétől Amy Schumer
Videón a kaliforniai gázrobbanás
Ítélet született az 1000 férfival szexelő Bonnie Blue ügyében
Molnár Áron is megnézte Gáspár Evelin vlogját a moszkvai diplomáciai útról, ahová Szijjártó Pétert kísérte
„Elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is” – Kunetz Zsombor riasztó levelet tett közzé egy budapesti kórház sürgősségi osztályát érintően
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik