Ősapa egy hungarikum, és tele vagyunk „szevasz uram”-okkal

Fonnyadt Levente (#fonyi) a magyar társadalom jellegzetes sztereotip figuráiról készített paródiavideókkal robbant be a TikTokon. A tartalomgyártó senkit sem akar megbántani, humoros társadalomkritikát viszont megfogalmaz Ősapa, „szevasz uram” és más karakterei bőrébe bújva. Mára elérte, hogy megél a videózásból, webshopot nyitott, és első saját söre is megjelent. Portré.