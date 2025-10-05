tóth andix-faktor
Tóth Andi elsírta magát az X-Faktorban: családon belüli bántalmazásról énekelt a versenyző

2025. 10. 05. 08:14
Sóti Julianna különleges előadással készült az X-Faktor válogatójára. Mint elmondta, bántalmazott családból származik, és arra szerette volna felívni a figyelmet, hogy aki hasonló helyzetben van, az kérjen segítséget és ne féljen, mert van kiút. Saját dalát adta elő, amit saját élményeiről írt.

Felkavaró produkciója az összes mentort megérintette, különösen Tóth Andit, aki nem bírta visszatartani könnyeit.

Nekem ez olyan volt, mint egy előadás, és azt éreztem végig, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy behoztad ezt a témát. Talán ez volt az első alaklom, hogy ez a téma be lett ide hozva az X-Faktor színpadára, és nekem egyáltalán nem volt sok, mert ezzel demonstráltad a fontosságát ennek az egésznek: hogy nem vesszük észre, hogy mennyire itt van köztünk, mennyire jelen van. És persze, legyintünk egyet, hogy ez velünk nem történik meg, de minden sarkon van egy ilyen, ha nem több. Szóval nagyon köszönöm!

– mondta el értékelésében az énekesnő.

Miután Sóti Juliannát négy igennel továbbjuttatták, Majka megjegyezte Tóth Andinak: „De aranyos vagy, elsírtad magad. Még nem is sírtad el magad soha.”

Nem, nem szoktam sírni

– felelte Tóth Andi.

