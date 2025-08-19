Gary Oldman szerint mára halott lenne, ha 28 évvel ezelőtt nem hagy fel az ivással

Hosszú interjút adott a Hollywood Reporternek Gary Oldman. A hatvanhét éves színész kitért arra, hogy hosszú éveken át küzdött az alkohollal, részben amiatt, mert pályája elején olyan embereket idealizált, akik szintén szenvedélybetegek voltak.

Jelenleg nagyon jó állapotban vagyok, és ennek nagy része a józanságnak köszönhető. 28 év telt el. Volt egy pont, amikor azt hittem, hogy 28 másodpercig sem bírom ki ital nélkül.

Elismerte, hogy sok hőse „iszákos és drogfüggő” volt, ami szerepet játszott abban, hogy ő is elkezdett inni.

Mindannyian megkínzott költők és művészek voltak. Felnézel rájuk, romantizálsz, és utánozni akarod őket. Ez egy társadalmi norma volt, és egy ponton kicsúszott az irányításom alól. És ennek semmi köze senki máshoz, csak hozzám.

Oldman egyik hőse Richard Burton volt, aki közismerten szerette az alkoholt.

Olvastam Richard Burtonről – aki, azt hiszem, 136 Hamlet-előadást lenyomott, hetente nyolcat a Broadway színpadán –, hogy megivott egy egész üveg vodkát, aztán teljesen részegen játszotta el az egész szerepet.

Gary Oldman 1997-ben tette le a poharat, úgy érzi, a magánélete, sőt a munkája is jobb attól, hogy nem iszik. Szerinte, ha abban a tempóban haladt volna, ahogy alkoholizált, ma már nem élne vagy egy intézményben próbálnák leszoktatni.