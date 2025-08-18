Rácz Jenő a Hősök terén lépett ringbe a bokszedzőjével

Rácz Jenőt közel két évvel ezelőtt, a Sztárbox 2023-as évadában láthatták bunyózni a tévénézők: egyik meccsén a séf kiütéssel győzött, barátja, Kabát Péter az ütés hatására el is veszítette az eszméletét. Rácz egészen a szuperdöntőig menetelt, ám Molnár Áront nem sikerült legyőznie, egy komolyabb sérülést is szerzett a színész ellen vívott meccsén.

A Konyhafőnök egykori ítészét Dobrádi Zsolt készítette fel a műsorra, akivel a hétvégén a Hősök terén szálltak ringbe egymás ellen.

Csodálatos érzés volt a Magyar Ökölvívók Szövetségének 100. születésnapján a Hősök terén szorítóba lépni‼️ Soha nem gondoltam, hogy bokszolhatok valaha ugyanabban a ringben, ahol a gyerekkori példaképeim is. Köszönöm Rácz Jenő a mérkőzést, hatalmas élmény volt! 🙏 Metzger Józsi’bá’, köszönöm, hogy az első (több mint húsz éve) és a legutolsó mérkőzésemre is felkísértél! 🙏 Gratulálok a résztvevőknek és a szervezőknek!👏 Hajrá Magyar Ökölvívás!💪🥊

– írta a séffel közös fotóik illetve a meccsükről készült felvételhez Dobrádi, később pedig Rácz is megosztott néhány pillanatképet a mérkőzésről, megköszönve a lehetőséget, hogy újra ringbe léphetett.