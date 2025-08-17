palvin barbaraendometriózis
Szórakozás

Endometriózis miatt meg kellett műteni Palvin Barbarát

Francois Berthier / amFAR / Getty Images for amfAR
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 17. 16:45
Francois Berthier / amFAR / Getty Images for amfAR

Hosszú idő óta először posztolt a közösségi oldalán Palvin Barbara, ráadásul most a kórházból. Mint írja, néhány éve már nehézségei vannak a menstruációjával, több álmatlan éjszakát átvészelt már a fürdőszoba padlóján.

Azt hittem, ez csak velem van így. De nemrég azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hogy megtudjam, mitől van ez a sok tünet. Minden évben elmegyek a nőgyógyászomhoz kontrollra, azt hittem, ha endometriózisom lenne, mostanra már tudtam volna róla, de mint kiderült, az endometriózist nem lehet általános vizsgálatoknál diagnosztizálni. Szóval elmentem, és 3 hónappal később megműtöttek. Azóta végre megtapasztaltam egy könnyebb időszakot, és most már tudom, mi a különbség.

Palvin mindenkinek azt tanácsolja, ha akár a gyanúja is felmerül az endometriózisnak, vizsgáltassa ki.

A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszútávú szövődmények megelőzéséhez, és most jobban odafigyelek a testemre.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Palvin Barbara elárulta, milyen szabállyal tartják életben a házasságukat férjével, Dylan Sprouse-zal
A modell és a színész 2023 nyarán házasodtak össze Magyarországon.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Szeretőjével való románcára költötte a közpénzt New Orleans polgármestere
Pierce Brosnan arról, mitől van 72 évesen is dús haja: „Szerintem a sok Guinnesstől”
Ellopott pár követ, komoly büntetés lehet a vége
Egy éve ilyenkor: a botrányhős algériai bokszolónő megmutatta, hogy néz ki sminkben, rúzzsal és rózsaszín fülbevalókkal
Holtan találták meg a futóversenyen eltűnt férfit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik