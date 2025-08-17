Endometriózis miatt meg kellett műteni Palvin Barbarát

Hosszú idő óta először posztolt a közösségi oldalán Palvin Barbara, ráadásul most a kórházból. Mint írja, néhány éve már nehézségei vannak a menstruációjával, több álmatlan éjszakát átvészelt már a fürdőszoba padlóján.

Azt hittem, ez csak velem van így. De nemrég azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hogy megtudjam, mitől van ez a sok tünet. Minden évben elmegyek a nőgyógyászomhoz kontrollra, azt hittem, ha endometriózisom lenne, mostanra már tudtam volna róla, de mint kiderült, az endometriózist nem lehet általános vizsgálatoknál diagnosztizálni. Szóval elmentem, és 3 hónappal később megműtöttek. Azóta végre megtapasztaltam egy könnyebb időszakot, és most már tudom, mi a különbség.

Palvin mindenkinek azt tanácsolja, ha akár a gyanúja is felmerül az endometriózisnak, vizsgáltassa ki.

A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszútávú szövődmények megelőzéséhez, és most jobban odafigyelek a testemre.