Balogh Eleni: A vőlegényem meg szokta jegyezni, hogy engem könnyebb öltöztetni, mint etetni

Balogh Eleni, a Szerencsekerék szerencselánya nemrég a story.hu-nak adott interjút, melyben az étellel való kapcsolatáról mesélt. Mint mondta, nehezen tud ellenállni a finom falatoknak, ha pedig nem olyan a ruha szabása vagy nem figyel oda a testtartására, ez rögtön meg is látszik az alakján. Noha bevallása szerint nem mindig tetszik neki, amit a tükörben lát, ma már fontosabb számára, hogy boldog és kiegyensúlyozott legyen – akkor is, ha ez pluszkilókkal jár.

Bár a munkája megköveteli, hogy mindig jó formában legyen, magánemberként nem szívesen sanyargatja magát.

Velem jókat lehet enni, azt mondják. Sokszor a vőlegényemmel is azon nevetünk, hogy lehetséges, hogy én jóval többet tudok enni nőként, mint ő. Meg is szokta jegyezni, ha valami olyat eszem, ami a fogamra való, hogy engem könnyebb öltöztetni, mint etetni. A pici adagok nem nekem valók, imádom az ízeket. A zsíros magyar ételek a kedvenceim. Ha tehetném, kenyéren és császárszalonnán élnék. Az egyetlen szerencsém, hogy fiatal vagyok, és amilyen könnyen jönnek, olyan könnyen le is mennek a kilók