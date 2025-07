Egy vödröt sodort partra a tenger, meglepődtek, mit találtak benne

Az énekesnő Ines Rae a TikTok-oldalán mutatta meg, hogy mit találtak a tengerparton. Noha általában állatokat – vagy azok tetemeit – szokta partra sodorni a tenger, sok minden mást is, a Mirror beszámolója szerint találtak már disznófejet is tengerparton sétálók (tudjuk, végső soron ez is állattetem ). Az utóbbi meglepőbb találatok közé tartozik Rae találata.

Egy rozsdás fém vödröt fedeztek fel a parton, de nem is ez a döbbenetes, hanem a tartalma: főként tészta, de volt benne paradicsom és uborka és más zöldségek is.

Rae és társai annyira bizarrnak találták az egészet, hogy nem tudták abbahagyni a nevetést.

A hozzászólások között találni választ a furcsa találatra. Eszerint valószínűleg egy teherhajóról származhat, bevett dolog ott, hogy a vízbe öntik a maradékot, de valószínűleg véletlenül vödörrel együtt a tengerbe pottyant.

A Mirror azt írja, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szabályzata szerint vízbe önthető az étel amennyiben elég kicsire van aprítva és a hajó elég messze van a partoktól.

Vagyis – pár speciális kivételtől eltekintve – 12 tengeri mérföldnél messzebb, azaz az országok fennhatósága alá már nem tartozó nyílt tengeren van a hajó, és az étel elemei átférnek egy 25 milliméteres lyukú szűrőn.