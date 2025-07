Mellműtétje volt Vasvári Viviennek, és mint mesélte, kisebb implantátumokat használtak a beavatkozáskor, mint korábban. „Szerettem volna egy szolidabb méretet és most volt időm arra, hogy ennek nekiálljak. Őszintén szólva szerintem egy ilyen műtét sosem jön jókor, nincs olyan időpont, ami tökéletes lenne, ezért úgy döntöttem, most vágok bele” – meséli.

Azért döntöttem a mellkisebbítés mellett, mert már nem tetszenek a nagyobb mellek, szolid cicit szerettem volna és azt kell mondanom, pont olyan lett, amilyet elképzeltem. A regenerálódási idő nagyjából 3-4 hét, ami most annyiban volt nehezebb, hogy Liamot és Colint is emelgetem még, de alapvetően nem vészes, csak vigyáznom kell magamra. Nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, most lett igazán tökéletes a mellem.”