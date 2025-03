Molnár Gusztáv: 38 évesen, talán először biztonságot érzek

Molnár Gusztáv februárban árulta el, hogy eljegyezte új párját, Dorinát. A Fókusznak adott interjúban a színész ekkor azt is megosztotta, hogy egy ideje civil munkája van: program koordinátor, illetve a HR-osztályon „vezetőszerűség”, programokat szervez és intézi a cég dolgait.

Molnár nemrég egy vonatállomásról posztolt szelfit az Instagram-oldalára, bejegyzésében pedig megosztotta követőivel, hogyan érzi magát mostanság.

– írta posztjában a Drága örökösök egykori szereplője, aki egyúttal azt is elárulta, hogy a próbaideje lejárta után hétfőtől hivatalosan is munkatársa a cégnek, ahol állást kapott.

Művészként talán a bizonytalanság, és a kiszolgáltatottság volt az, amit nehezen viseltem. Kreatív munkát végzek itt is, és holnap is van előadásom. Viszont 38 évesen, talán először biztonságot érzek. Dolgozom egy munkahelyen. Este pedig megünnepeljük a menyasszonyommal, hogy mostantól néznem kell a munkaszüneti napokat, mert azzal is lehet tervezni. :-) Neki meg vasárnap van a születésnapja. Arra is készülök. Holnap megszeretne nézni egy előadásban. Izgulok, hogy nehogy bénának lásson. 20 éve színpadon, de évről évre mindig egyre jobban lámpalázas vagyok… Ez van most. Kellemes hétvégét. Jön a HÉV!