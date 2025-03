Lesz második évada Meghan Markle életmódsorozatának, már le is forgatták

Még csak pár napja debütált a Netflixen a Szeretettel: Meghan (With Love, Meghan), de már biztos, hogy lesz folytatása a nyolcrészes első évadnak. A People információi szerint ősszel mutatják be a második évadot, míg a New York Post arról ír, a forgatás januárban kezdődött és már véget is ért.

A hír azért is meglepő, mert az életmódsorozat fogadtatása igencsak vegyes volt, és a negatív kritikák száma felülmúlta a pozitívokét – főként az Egyesült Királyságban. A Guardian újságírója például értelmetlennek titulálta a projektet, és azt írta, „talán ez lesz a Sussexiek utolsó tévéműsora”. Az Independent kritikájában „émelyítőnek és kimerítőnek” nevezték Markle tévés jelenlétét, míg a Telegraph írója szerint a hercegné láthatóan egyáltalán nem jártas a konyhában. Az Egyesült Államokban némileg több dicséret érte a műsort.

A sorozatot Markle féltestvére is lesújtó kritikával illette, szerinte a hercegné nem volt őszinte a gyerekkorát illetően: