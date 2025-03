Demi Moore lánya felvette azt az aranybikinit, amit anyja az 1996-os Sztriptíz című filmben viselt

29 éve mutatták be a Sztriptíz című filmet, Demi Moore-ral a főszerepben. Egy olyan egyedülálló anyát alakított, aki elveszítette lánya felügyeleti jogát, és hogy fellebbezhessen a bírói döntés ellen, pénzre van szüksége, ezért sztriptíztáncosnőnek áll. Filmbéli kislányát saját legidősebb lánya, Rumer Willis játszotta, aki akkoriban hétéves volt.

Most viszont már 36, éppen annyi, amennyi Moore volt a Sztriptíz forgatásának idején – így valószínűleg ez az oka annak, hogy belebújt abba a csillogó bikinibe pár fotó kedvéért, amit édesanyja viselt az említett film egyik jelenetében.

Rumer Willis slips into mom Demi Moore’s iconic gold bikini from ‘Striptease’ — almost 3 decades later https://t.co/cBpaAZVAU9 pic.twitter.com/7qFU7lXysm

— Page Six (@PageSix) March 6, 2025