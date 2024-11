Egy éve ilyenkor: furán tudatták a nővel, hogy simán belátni a fürdőszobájába

Egy évvel ezelőtt számoltunk be a Soudi nevű influenszerkedő dubaji nő történetéről: a luxusfeleségnek csupán egyetlen szabályt kell betartania ahhoz, hogy a férje ötcsillagos körülményeket biztosítson a számára. Aki kíváncsi, hogy mi ez a fontos szabály, kattintson!

A Házasodna a gazda legtöbb nézőjének leeshetett az álla 2023-ban azon a novemberi kedd estén, amikor József gazda nemcsak azt közölte a két feleségjelöltjével, hogy egyiküket elvinné egy álomnyaralásra. Hanem azt is elárulta, hogy neki per pillanat az az álma, hogy „megtalálja a puncit”, akit „nagyon szerethet”. József gazda kendőzetlen őszinteségén a nézők mellett természetesen az arajelöltek is kiakadtak. Egyikőjük, Krisztina például úgy reagált a dologra, hogy

Annyira bántó tud lenni, amikor punciként nevezel meg egy nőt!

Mindeközben az Egyesült Királyságban az borzolta az emberek kedélyeit, hogy az Atlanti-óceán partra mosott egy példányt a világ egyik legnagyobb állatfajából.

A világ egyik legnagyobb állatát mosta partra a tenger Még nem tudják pontosan, mi okozhatta a pusztulását, de ránézésre elég betegnek tűnt.

Maradjunk még a ködös Albionban: sokan olvasták a cikkünket a fiatal nőről, akivel az egyik szomszédja rendhagyó módon tudatta, hogy az akarata ellenére túlságosan is nagy betekintést enged a magánéletébe a környéken lakók számára.