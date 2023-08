Zendaya ellátogatott egy Los Angeles-i falfestményhez, amit Angus Cloud tiszteletére készítettek

Nemes gesztus – értékeltek rajongói.

Múlt hét elején érkezett a hír, miszerint elhunyt Angus Cloud, az Eufória 25 éves színésze. Hétfő hajnalban az édesanyja tárcsázta a segélyhívót, azt mondta, a fia túladagolta magát és nincs pulzusa. A kiérkező mentősök már nem tudtak segíteni a színészen.

Cloudtól azóta számos kollégája búcsúzott el a közösségi oldalakon, köztük Zendaya is, aki soraiban egyebek között úgy fogalmazott, testvéreként szerette a színészt, aki bármelyik szobát képes volt felvillanyozni a ragályos nevetésével és a ragyogó mosolyával.

A színésznő a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be, először egy stoptáblát fotózott le, ami fölé valaki azt írta: a szeretet nem múlik el. Zendaya következő képe egy falfestmény előtt készült, amit a rajongói Angus Cloud tiszteletére készítettek, többen alá is írták a színészt ábrázoló képet. A Just Jared információi szerint az alkotás Los Angelesben látható.

Cloud édesanyja egyébként a hétvégén a Facebook-oldalán cáfolta a pletykákat, melyek szerint a fia szándékosan vetett véget a saját életének.