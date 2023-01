Olyan mesébe illő ez a popkarrier – kamu lenne az egész?

Industry plant – talán ez manapság az angol „nepo baby” mellett a másik legtrendibb kifejezés, ami felmerül a hollywoodi pop- és filmipart nézve. Noha átfedés nagyon is van a két fogalom között, az industry plant jelzőt főként zenészekre használja a köznyelv. Körülírni is nehéz a pontos jelentését: nagyjából olyan privilégiumot jelent, ami hozzájárult egy előadó sikeressé válásához, miközben a rajongók egy mesébe illő felemelkedés-történetet kapnak arról, miként lett belőle sztár. Valaki a saját szobájából, netre gyártott videókkal futott be? Jól hangzik, de gyanús. Szóval kik is azok, akiket a zeneipar nagykutyái gyártottak le a siker érdekében?

A zeneipar működését a háttérben mindig is befolyásolták olyan mechanizmusok, melyek láthatatlanok voltak a rajongók, a zenefogyasztók számára. Ám az internet sokkal nyilvánvalóbbá tette ezeket a háttérfolyamatokat, vagy mondjuk úgy: ma már nagyon hamar le lehet rántani a leplet bármiről, köztük egy művész hitelességéről is.

Az industry plant kifejezés valamikor 2010 környékén jelent meg először a netkultúrában, akkor a rapszcénán belül.

Olyan új, a zeneiparba berobbanó előadókat bélyegeztek meg ezzel, akik a semmiből feltűnve lettek nagyon ismertek, a csapból is az folyt, mit csináltak éppen – és az emberek emögött a kiadók szorgos munkáját vélték felfedezni.

A fogalom manapság is létezik, továbbra is negatív konnotációban használják, és még mindig olyan zenészekre aggatják, akik „a semmiből” hirtelen komoly rajongótáborra tesznek szert látszólag organikusan, noha mögöttük egy komoly imázsépítő píárcsapat húzódik meg, eladva a „saját szobájából zenélve jutott el a Wembley-ig” típusú, jól hangzó, de kreált történetet.

Van persze egy erős átfedés a nepo baby-jelenséggel, aminek alaptézise, hogy egy ismert személy ismert családtagja előtt sokkal hamarabb és nagyobb valószínűséggel nyílnak meg a hollywoodi kapuk, mint bármely más halandó előtt – mindez az industry plant esetében is megjelenhet.

Nehéz alátámasztani, hogy kit tartunk olyan előadónak, akit a szórakoztatóipar fejesei hoztak létre célzottan, és ki az, akiről csak feltételezzük ezt. Példákkal segítünk eligazodni ebben.

abcdefu

Taylor Swiftet, Lil Nas X-et és 50 Centet is többször vádolták már azzal, hogy a zeneipar kreált szereplői, a lista azonban valószínűleg sokkal hosszabb. Nem tudjuk, sztárrá válásuk mennyire volt előre megtervezett, azonban a most 18 éves Taylor Gayle esetében már nem tapogatózásról van szó – egyértelmű a helyzet. Az abcdefu címre keresztelt zenéje a TikTokon és a Spotify-on is elképesztő hallgatottságot ért el, Észak-Amerikában és Európában a zenei listák élére került. Aki lekattintja a YouTube-on, láthatja, lassan eléri a 200 milliós hallgatottságot a valóban fülbemászó tinidallam.

De miből következtethetünk arra, hogy az industry plant kifejezés ráillik Gayle-re? Nos, ehhez ismernünk kell a dal megírásának különös történetét: Gayle 2021 júliusában készített a TikTokra egy videót, melyben a követőit arra kérte, segítsenek neki a dalszerzésben.

Sziasztok, Gayle vagyok, 17 éves, nashville-i lány, popzenét csinálok. Segítsetek abban, hogy legyen egy jó ötletem, írjatok bármit, megpróbálom dallá alakítani.

Több száz hozzászólást kapott, végül egy nancy_berman nevű felhasználó kommentje talált be: ő azt kérte, az ábécére rímelve írjon egy szakítós számot. Gayle nem sokkal később feltöltötte a dalkezdeményt az abcdefu-ról: a videó hamar népszerűvé vált, egy hét múlva a fiatal énekesnő büszkén elújságolta követőinek, hogy hivatalosan is megjelentetik a dalt az Atlantic Records kiadó segítségével, videóklippel együtt. Több százmillió ember streamelte ezt követően a számot, és Gayle meseszerű története – mint a lány, aki követői kommentjeiből írt hatalmas slágert – az amerikai late-night show-kig jutott. A narratíva azt sugallta: Taylor Gayle egy átlagos tinédzser, aki a TikTok miatt lett ismert. Ám amit a TikTok ad, azt bizonyos értelemben el is veheti: a sikert követően többen pedzegetni kezdték, a tinédzser előadó sikerei mögött nem csak véletlenek húzódnak meg.

Készült is egy több mint tízmilliós nézettségű TikTok-videó, amelyben egy felhasználó felfedte, az a bizonyos nancy_berman felhasználónév, aki a szakítódal ötletét Gayle figyelmébe ajánlotta, valójában az Atlantic Records marketing-menedzserének, Nancy Bermannek a fiókja, Taylor pedig már jóval azelőtt aláírt a kiadóval egy szerződést, mielőtt a dalszerzéshez segítséget kért a kommentelőitől.

Annak ellenére, hogy mesterkélt megoldások húzódtak meg az egész ügy mögött, működött. Itt egy hamis háttértörténetet kreáltak azzal kapcsolatban, hogy az Atlantic Records milyen úton-módon fedezte fel Gayle-t.

A TikTok leggyűlöltebb bandája

Maradunk továbbra is Nashville-ben: innen származik a 2021-ben alakult Tramp Stamps nevű lánybanda, akik nagyon hamar a TikTok leggyűlöltebb arcaivá váltak. A punk-rock együttes látszatát keltő trió eredettörténete így hangzik: „Három lány lerészegedett egy pubban, és írtak közösen egy dalt” – majd jött a bandává alakulás, egy-két zene, és bumm. Az amerikai Insider mélyrehatóbban is foglalkozott azzal, mi miatt beszélhetünk kreált imázsról az esetükben.

A hitelességüket, a punk-emo-rock zenei stílus iránti elkötelezettségüket erősen kikezdte egy videójuk, amelyben azt taglalták a tagok, hány emo stílusú zenét ismernek: ketten például a pop-punk himnuszként is emlegetett My Chemical Romance című dalt nem is ismerték, ami alapjaiban rengette meg azt, valójában mennyire odaadóak a műfaj iránt. Az erről a beszélgetésről szóló videó több mint tízmilliós nézettséget kapart össze – megkérdőjelezve a banda hitelességét. Tovább rontott az összképen, hogy a netezők kutakodni kezdtek az együttes tagjairól:

Blue , a dobos évek óta írt zenéket, dalai az MTV-n is hallhatók voltak.

, a dobos évek óta írt zenéket, dalai az MTV-n is hallhatók voltak. Baker, a gitáros, Maino, az énekes pedig szerződésben álltak korábban egy lemezkiadóval, aminek a szexuális zaklatással is vádolt Dr. Luke volt a tulajdonosa.

Azaz: egyáltalán nem névtelen, zeneiparban ismeretlen tinik verődtek össze egy bandába.

Verbuválásuk mögött sokkal inkább a punk-rock esztétika újjáéledése lehet a magyarázat, elég csak Machine Gun Kelly karrierjét megnézni, aki az egyik legnépszerűbb és legfelkapottabb előadó most Amerikában – és ugyanezen a vonalon mozog. De említhetjük a punkkirálynő Avril Lavigne-t is, akinek népszerűsége húsz évet felölelő karrierje óta töretlen, sőt, tavaly új erőre kapott. Nem kizárt, hogy a Tramp Stamps mögött álló píárcsapat is ezt szerette volna meglovagolni.

Saját védelmükben a lányok azt nyilatkozták, minden dalukat ők maguk írják, mivel létrehoztak egy kiadót Make Tampons Free néven, és az, hogy van popszakmai múltjuk, nem jelent semmit.

Zenével utoljára több mint egy éve jelentkeztek, TikTokjuk inaktív, az Instagramra semmit nem posztolnak.

Billie Eilish és Dua Lipa: igaz vagy hamis?

Hogy Billie Eilish tehetséges vagy annyira nem is az, lényegtelen abból a szempontból, hogy honnan hová jutott zenei karrierjében. Ő a leggyakrabban előkerülő név, mikor az industry plant fogalmával találkozunk, mégpedig az Ocean Eyes című dala miatt, amivel 2016-ban berobbant a popiparba.

A dalt eredetileg a Soundcloudra töltötte fel, és testvére, Finneas írta. Eilish-t hamar szerződtette az Interscope Records, 2017-ben pedig már a bemutatkozó albuma is megjelent – alapvetően egyetlen dal miatt. Nem volt szokványos húzás egy ilyen monumentális kiadó részéről, de Eilish ezt követően szinte minden magazin címoldalán ott volt, mint Amerika legfrissebb hangú tehetsége. 2017-ben már amerikai és európai turnéállomásokon is találkozhattunk vele, koncertjeire másodpercek alatt fogynak el a jegyek.

Fogalmazzunk úgy: Eilish nagyon hamar lett nagyon híres, ami érthetően találgatásra adott okot, már csak azért is, mert szülei évtizedekig a hollywoodi showbizniszben munkálkodtak (anyja dal- és forgatókönyvírást tanított, apja ismert színész). Ám Eilish sokkal inkább egy tökéletes példa arra, miért megfoghatatlan az industry plant jelensége.

Hogy a nepotizmussal, kreált imázzsal vádolt Eilish-t és családját zavarják-e ezek a pletykák, arra az énekesnő bátyja reagált évekkel ezelőtt.

A szüleink soha nem tudtak minket maximálisan támogatni abból a pénzből, amit a színészettel kerestek. Apa építőmunkásként 12 órát dolgozott hétből hét napot, anya pedig tanár volt. Szerettek minket, de a zeneiparban nem ismertek senkit.

Nem tudjuk, Eilish-ra ráerőltették-e ezt a zenei stílust, öltözködési formát, amivel tinédzserek millióit tudta megszólítani, és ha ez így is van, zenei hitelességét egyszerűen nem csorbítja az, hogy egy nagy kiadó állt be mögé indokolatlanul hamar.

A Sziget Fesztiválon kétszer is robbantó Dua Lipa szintén különleges figurája a zeneiparnak: tehetségét nem lehet megkérdőjelezni, de felemelkedésében azért vannak furcsa pontok. A mesébe illő története röviden annyi, hogy a Londonban élő énekesnőt valaki bemutatta Simon Cowellnek, de ő nem látott benne izgalmat, így Lipa a háttérben dolgozott tovább egy menedzsmenttel, miközben pincérnő volt egy koktélbárban. Kiadóról kiadóra járt, dalai jelentek meg, mígnem a New Rules című zenéjével sikert ért el (közel 3 milliárdos hallgatottságon áll a YouTube-on), így kezdhetett el Grammy-díjas zenei producerekkel dolgozni a Future Nostalgia című albumán. Ennek hatalmas sikere a legnagyobb popsztárok közé emelte.

Számít valamit, milyen az eredettörténet?

Az amerikai zeneiparba betörni kívánó előadók sok éven keresztül kapcsolatokat igyekeznek kiépíteni. Míg másoknak valóban szerencséjük van, és tényleg felfedezik őket egy-egy netes videó miatt – a kettőnek persze van közös metszete is.

A hosszan tartó sikeresség azonban egyiktől sem függ igazán, ennek egyetlen receptje van: az előadó jó dalokat ír, koncertezik, energiát fektet abba, hogy ne egyslágeres csodaként gondoljanak rá, ne biggyesszenek rá olyan bélyeget, mint például az industry plant. Billie Eilish és Dua Lipa ezt már megugrották, és ha hátszéllel is kerültek a zeneiparba, a tehetségük tartja őket a csúcs közelében. Érdemes megjegyezni, minden művész, aki sikereket ér el, egy idő után eljut arra a pontra, ahol már nem tud egyedül dolgozni, kell mögé egy csapat, amely segít, hogy a sztár a slágerlisták tetejére küzdje fel magát, és ott is maradjon.

Tehát, ha nem is indul valaki hátszéllel, előbb-utóbb simán rá lehet aggatni az industry plant jelzőt, hiszen az első sikereket követően meg fogja találni egy nagy kiadó, amely a saját képére akarja formálni, ajtókat nyit ki előtte – és ahhoz bizony nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy ezeket a lehetőségeket valaki visszautasítsa.