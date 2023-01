2000 éves maja várost fedeztek fel Guatemala esőerdejében

Piramisok és sportpályák maradványait is megtalálták a területen.

Lézertechnológia segítségével, a levegőből fedeztek fel egy, a guatemalai esőerdők alatt megbúvó, kiterjedt, több mint száz településből álló maja város maradványait – írja a Metro.

A több mint 1680 négyzetkilométeres terület a Mirador-Calakmul régióban, a mexikói határ közelében fekszik.

A területen tározókat és csatornákat is találtak, amelyeket vízgyűjtésre használtak, illetve piramis-maradványokat is felfedeztek. Megállapításuk szerint néhány település mellett pályák is voltak, az ókori emberek vélhetően itt sportoltak.

Míg a korábbi tanulmányok azt sugallták, hogy az itteni települések ritkán lakottak, az új, LiDAR technológiás légi felméréssel történt kutatás viszont épp az ellenkezőjét mutatja.

A Metro több képet is közölt a felfedezésről.