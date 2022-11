Gergő gazda Molnár Niniről: Azt az óvszert finoman szólva is utalásnak éreztem, de csúnyán benéztem

A gazda hoppon maradása azóta is kimeríthetetlen poénforrássá Sebestyén Balázsnál és Vadon Jánosnál.

A Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi adásában Gergő gazda volt az, akinek távoznia kellett a táborból, egyúttal a műsorból is. Mint arról mi is többször írtunk már, a gazda a divattervező Molnár Ninihez került a legközelebb a játék során: olyannyira, hogy mindenki azt találgatta, vajon összejönnek-e a műsor végére.

Molnár Nini egy alkalommal óvszert is vásárolt kettejüknek, amit végül nem használtak fel, Sebestyén Balázsék szerint Gergő gazdát felültette a divattervező. Erről kérdezte a kiesett játékost az rtl.hu. Gergő gazda azt mondja, kezdetben barátságnak indult a viszonyuk, ő úgy érezte, több is lehet ebből.

Sokszor említette, hogy nem tudja, mit fognak szólni az otthoniak, a családja. Tényleg más környezetből vagyunk mi ketten, de amikor jött a buli, megszavazták, hogy enyém a Hacienda, akkor rögtön Nini volt az első gondolatom. Aztán jött az ominózus pillanat, amikor elment kincsvadászatra, és visszatért egy óvszerrel. Hát finoman szólva is ezt utalásnak éreztem. Egész nap csak ezen kattogtam, hogy komolyan gondolja-e vagy sem, végül arra jutottam, hogy ezzel akarja jelezni, hogy többet érez irántam. Aznap este, amikor lekapcsolták a villanyokat, és közelebb kerültünk egymáshoz, bepróbálkoztam egy csókkal. Hiába tudtam, hogy kamerák vannak.

A gazda szerint ez még belefért volna, de Molnár Nini nem így gondolkodott: „Hál’ Istennek ezt gyorsan észrevettem, és nem égettem be magam, de így is csúnyán benéztem. Ezek után már fájt volna, ha ugyanúgy le kellett volna feküdnünk egymás mellé. Lehet, hogy bennem több érzelem volt iránta, mint benne irántam – ezért is kértem meg Ninit a szavazás előtt, hogyha nem probléma, akkor maradjunk barátok. És ezért érdekes a sors, mert a dzsungel mindig nekem dolgozott, ahogy akkor is. Bár sajnáltam Nini elvesztését, a legjobb, ami történhetett, hogy távozott, én pedig elkezdtem elfelejteni őt”.