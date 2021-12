Emma Watson elárulta, melyik volt az a pont, mikor beleszeretett Tom Feltonba

Január elsején debütál majd az HBO GO-n a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba című különkiadás, melyben többek közt Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint beszélgetnek a Harry Potter-filmekről, és arról, ők hogyan élték meg a forgatásokat gyerekként, tinikként és fiatal felnőttekként.

Az ET Canada már szemlézett egy részletet a különkiadásból, melyben Watson arról beszél, hogy van alapjuk azoknak az évek során felmerült pletykáknak, melyek szerint közte és a filmekben Draco Malfoyt alakító Tom Felton között volt valami.

Volt egy terem, ahol korrepetálást tartottunk. Ott az volt a feladat, hogy le kellett rajzolnunk Istent, ahogy mi elképzeljük. Tom egy gördeszkán ülő, sapkás lányt rajzolt. Én nem tudom, hogy magyarázzam most ezt el, de egyszerűen beleszerettem. Három évvel idősebb volt nálam, neki valószínű olyan lehetett ez, mintha a húga lennék.

Randizni soha nem randiztak, de Felton tudott arról, hogy Watson szereti őt.

Nagyon védtem őt mindig is. Mindig is a gyenge pontom volt ő, ez a mai napig így is van. Egyfajta rokonságként tudom jellemezni ezt az érzést.