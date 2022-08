A szerelmesek közös fotót is posztoltak.

Sáfrány Emese és Hornyák Ádám április elején jelentették be, hogy elváltak útjaik. A légtornász néhány hónappal később újra randizni kezdett, júliusban ismerte el, hogy a TNT dobosával, Intivel ismerkedik.

A jelek szerint azóta túljutottak az ismerkedési fázison, nemrég ugyanis Horvátországból jelentkeztek be, közös fotókat is posztoltak a nyaralásukról. Az útra egyébként Sáfrány egyéves kisfiát, Nolent is magukkal vitték.