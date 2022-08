Zimány Linda a DWTS-ról: Remélem, meg tudom mutatni, hogy a külsőségek mögött mély érzésű ember van

Azt is reméli, ki tud teljesedni.

Hétfőn este kiderült, hogy a Dancing with the Stars legújabb évadában többek között Zimány Linda is táncra perdül majd. A műsornak egyéb sztárvendége is lesz, méghozzá a Vad angyal sorozatból ismert Facundo Arana – róla még nem tudni, milyen minőségben vesz részt a produkcióban.

Zimány az Instagramján osztott meg néhány gondolatot a táncos műsorral kapcsolatban:

Wow, el sem hiszem, hogy ez az álom velem történik! Úgy örülök, mint egy kisgyerek!😍 Mindig nagy vágyam volt a Dancing with the Stars műsorában szerepelni, és a legjobb pillanatban jött az életemben. Remélem, ki tudok majd benne teljesedni, és aki nem ismer, annak is meg tudom mutatni, hogy a külsőségek mögött egy érzelmekkel teli, sérülékeny, mély érzésű ember van, aki szeretné áttörni a félelmeit és megmutatni az igazi önmagát, érzelmeit a táncon keresztül

– fogalmazott a posztban.