Nicki Minaj azt hitte, azért izgul vele szemben egy eladó, mert ő egy globális szupersztár, de valójában csak összekeverte őt egy másik rapperrel

Meglepte, hogy az illető igazából nem is az ő dalaiért rajong.

Nicki Minaj nemrég a TikTok oldalán számolt be arról, hogy nem várt történés esett meg vele, amikor a minap betért egy üzletbe. A rappernő nem vesződött azzal, hogy inkognitóban legyen, csupán egy napszemüveg takarta az arcát, abból is az a fajta, amit egyébként is hordani szokott.

Miután összeszedte, amire szüksége volt, beállt a sorba, amikor pedig a kasszához ért, az eladó jól láthatóan nagyon izgatott lett, egy ideig nem is igen mert hozzászólni a rappernőhöz.

Nagyon izgatott volt, én meg úgy voltam vele, hogy globális, ikonikus szupersztár vagyok, ez természetes. Közelebb hajolt, és annyit mondott, hogy »egész nap téged hallgattalak, az az old-school cucc volt a kedvencem, amit Trick Daddyvel csináltatok«

– idézte fel a jelenetet Minaj, aki ezen a ponton el is hallgatott, az eladó ugyanis egy Trina nevű rapperrel keverte össze, a szám pedig, amit annyira szeretett, 1988-ban jelent meg Nann Nigga címen. Trina egyébként 47 éves, minap pedig 39, és igazán 2017-ben futott be a Starships című dalával.