Véletlenül Regé-Jean Page neve is felkerült a Marvel új sorozatának stáblistájára

A stúdió megerősítette, hogy a hiba történt.

Számos, eddig ismeretlen információ jutott el el a képregényrajongókhoz a szombat esti Comic-Conon San Diegóban. A Marvel nem csak előzeteseket mutatott a jelenlévőknek, de be is jelentettek ezt-azt, köztük egy téves információt is a 2023-ra érkező Titkos Invázió című sorozatot illetően.

A stáblistán a Bridgertonból ismert Regé-Jean Page neve is feltűnt, ám mint kiderült, véletlenül, hiszen nem szerepel a sorozatban. A stúdió később e-mailben erősítette meg, hogy a színészt tévesen sorolták a szereplők közé. A jelek szerint tehát nem valószínű, hogy Page egyhamar csatlakozik a Marvel-univerzumhoz, ellentétben Emilia Clarke-kal, aki bizonyosan feltűnik majd a Disney+ képernyőjén jövő tavasszal.