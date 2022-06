Leopárd döntött fel egy kerékpárost Indiában, a Kaziranga nemzeti parkon átvezető úton – írja az Independent című brit lap.

Az esetet egy közlekedési kamera rögzítette. A felvételen jól látszik, hogy közvetlenül az incidens előtt a bringás egy olyan tábla mellett halad el, mely az úton esetleg felbukkanó vadállatokra figyelmeztet.

That cyclist not able to believe on his luck !! @Independent pic.twitter.com/WVbDCMEpX6

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 15, 2022