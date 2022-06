A Konyhafőnök: Rácz Jenő nélkül veszi kezdetét döntő

Ma este veszi kezdetét A Konyhafőnök döntőjének hete, egy friss előzetes szerint viszont csak Sárközi Ákos és Fördős Zé köszönti a versenyzőket a konyhában: a forgatást megelőzően született meg ugyanis Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya áprilisban.

Fotó is érkezett minderről.

Jenő most nemrég megírta SMS-ben, hogy Rácz Kamilla úgy döntött, hogy ő is beszáll ebbe a világba. Éppen most született a kislánya Jenőnek, úgyhogy szerintem innen egy nagy tapssal gratuláljunk neki! Remélem, egyszer majd látja. Jenő, hiányzol és nagyon-nagyon szeretünk!