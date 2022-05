Nyolcvanon túl pornósztár lett a lelkipásztorból

Az észak-karolinai expap szerint a teste a templom.

Norm Self Észak-Karolinában él, 87 éves. Pornófilmekben szerepel.

Ez már önmagában is érdekesen hangzik, főleg, ha hozzátesszük, hogy a férfi korábban lelkipásztor volt. A Sun cikkéből kiderül, hogy Norm Self élete nagy részét azzal töltötte, hogy a keresztény hitet hirdette a templomban, de 83 évesen éles váltás következett be a karrierjében.

Nem ez volt az első drasztikus változás az ééletében: korábban közel harminc évig élt feleségével, de rá kellett jönnie, hogy saját neméhez vonzódik. További húsz év telt el, mire nyíltan is felvállalta, hogy meleg.

Az atya 2017-ben debütált az első felnőttfilmben, ez egy 2019-es dokumentumfilmből derül ki. A filmben olyan erős mondatokat mond a korábbi pap, mint például: „A pornókészítés szinte olyan, mintha buliznánk”, egy 2018-as interjúban pedig azt mondta:

Mostanában úgy találom, hogy a testem valóban egy templom, ahol az intimitás és az extázis keveredik.

A Huffington Postnak azt is elmondta, hogy egészen addig szerepel majd erotikus filmekben, amíg a társadalom nem törli a „szexnegatív” kifejezéseket a szókincséből; azt szeretné, ha az elítélő nézeteket olyan üzenet váltaná fel, amely szerint az embereknek joguk van az erotikus örömökhöz:

Mi, akik ezt megtapasztaltuk, tartozunk azzal a testvéreinknek, hogy ezt a jó hírt megosszuk mindazokkal, akik meghallják!