Tornóczky Anita Kiszel Tünde „lespricceléséről” beszélt egy műsorban, utóbbi „T. Anitának” címezve, 1351 karakterben reagált

Ahogy Kiszel írja, már a nevére sem emlékezett.

Palik László YouTube-csatornáján tűnt fel a napokban Tornóczky Anita, aki a kereskedelmi televíziózásra is kitért, arra, mi miatt hagyta maga mögött javarészt a tévé ezen ágát.

Az a fajta nagyon bulvárirány, amibe a kereskedelmi televíziózás elment, az nekem nem hiányzott. Én akkor döntöttem el, hogy abbahagyom, amikor éhgyomorra, reggel 7-kor le kellett spriccelnem Kiszel Tünde mellét egy reggeli műsorban mint műsorvezető. Ezt én nem kérem, ennél én sokkal többet gondolok magamról. És ráadásul én nem is tudok őszintén érdeklődni, ha engem nem érdekel valaki vagy valami.

Kiszel Tünde csütörtök este reagált a kijelentésre egy Instagram-posztban, igaz, Tornóczkyt csak T. Anitaként nevezte meg.

T. Anita – akinek én már egyébként a nevére sem emlékeztem – nagyon örülök, hogy ilyen mély nyomot hagytam benned! Arra már nem is gondolok, hogy vannak olyan emberek, akiknek a szomszédja, barátnőjének a barátnője, esetleg az exférje vagy mondjuk a nevelőapja kicsit megegyengesse az útját egészen a Mokka műsorvezető székéig. Te biztos nem tartozol ezen emberek közé, de azért meggondolhatnád, hogy kit milyennek állítasz be

– kezdi posztjában Kiszel, aki saját magáról is írt. Mint fogalmaz, mindenki tudhatja róla, az ő elve az élni és élni hagyni, valamint ha megdobják kővel, visszadobja kenyérrel: „Ám a jövőben nem fogom magam hagyni igazságtalanul bántani és rágalmazni, ezért most, (és a továbbiakban sem) nem félek kiállni az igazamért! Legközelebb próbálj meg pontos információkkal szolgálni, bár ez a televíziós műsorvezető karriered folyamán sem feltétlen sikerült, a helyes beszédtechnikáról és az artikulációról nem is beszélve.”

Végtére is, tényleg köszönöm neked és ez ismét számomra egy visszaigazolás, miszerint amit csinálok, azt igenis jól csinálom, ha ennyi év után egyes embereknek még mindig én ugrom be meghatározó történeteik főszereplőjeként.

– zárta posztját a naptárdíva.