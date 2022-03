Camila Cabello élő adásban villantott mellbimbót

Pedig a stylistja külön kérdezte, hogy nem kellene-e melltapasz.

Camila Cabello a minap online csatlakozott be a The One Showba, ahol megkérték, hogy mutassa be, melyik volt a kedvenc táncmozdulata a nemrég debütáló Bam Bam című számának klipjéből. Az énekesnő már eleve úgy kelt fel a székről, hogy közölte, össze kell gombolnia a farmerjét, mert az adás előtt evett, majd mikor rátért volna a kért táncmozdulatra, élő adásban sikerült megvillantania a mellbimbóját, amiről egy pillanatra félrelibbent az ingje.

Ó, épp most villantottam

– mondta Cabello, aki ezt követően valóban bemutatta, amit kértek tőle, bár a stúdióban ülők ekkor már nevetve temették a tenyerükbe az arcukat.

Miután visszaült, az énekesnő azt mondta, reméli, hogy senki nem látott semmit. Később a TikTokján is reagált a történtekre, ott azt írta, örülne neki, ha lenne egy időgépe, másodjára ugyanis nem mondana nemet a stylistja azon kérdésére, hogy szükség van-e melltapaszra. Az említett reakcióvideót a cikk megjelenésekor közel 13 millióan nézték meg.