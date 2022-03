Zelenszkij volt Paddington mackó ukrán hangja

Az ukrán elnök szinkronizált mindkét részben.

Volodimir Zelenszkij korábban neves humorista volt Ukrajnában, több filmben és sorozatban is szerepelt.

Az ukrán elnök szinkronizált is, ő volt például a hangja Paddingtonnak a 2014-es animációs filmben – emlékeztetett a The Hollywood Reporter.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs — Hugh Bonneville 🇺🇦 (@hughbon) February 27, 2022

Hozzátették, hogy az elnök szinkronizálta a mackót a 2017-ben elkészült folytatásban is.

Így szólalt meg Zelenszkij Paddington hangján:

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Zelenszkij a Dancing with the Stars helyi verziójában is indult 2006-ban, és meg is nyerte a versenyt táncpartnerével.

Az elnök több paródiát is készített, itt éppen Beyoncét utánozza.