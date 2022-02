Köztudott, hogy Vologyimir Zelenszkij korábban Ukrajna egyik legnépszerűbb humoristája volt, több filmben és tévésorozatban is szerepelt.

Az ukrán elnök 2006-ban a Dancing with the Stars ukrajnai verziójának első évadában is fellépett, ráadásul táncpartnerével megnyerték a versenyt.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you’re imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr

