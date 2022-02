Volt már gyíkember és Diana gyilkosa is – ezek a legvadabb teóriák II. Erzsébetről

Volt már gyíkember és Diana gyilkosa is – ezek a legvadabb teóriák II. Erzsébetről

Február hatodika jeles nap a brit királyi család életében: idén lesz hetven éve, hogy trónra került II. Erzsébet királynő, aki már a II. világháború kitörésekor is tinédzser volt, hogy aztán szemtanúja legyen a brexitnek, a koronavírus-járványnak vagy éppen a most 86 éves Mary Berry távozásának a brit Sütimesterből. Ennyi évtized éppen elég idő, hogy pletykák és összeesküvés-elméletek is szárnyra kapjanak az uralkodóval kapcsolatban – az évforduló alkalmából összegyűjtöttük a legfurcsább kitalációkat, melyekkel személyesen őt vagy a közeli hozzátartozóit vették célba.