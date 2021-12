ByeAlex, Szabó Zsófi és Baronits Gábor is párra talált idén

Bár az év bővelkedett szomorú pillanatokban, azért jó pár alkalom volt, amikor annak örülhettünk, hogy a celebek párra leltek, esetleg összeházasodtak.

A legnagyobb hír talán Szabó Zsófi és Hosszú Katinka volt férjének, Shane Tusupnak a kapcsolata volt. Szabót sokáig Fluor Tomival akarta összehozni a sajtó, de ő végül az úszóedző mellett kötött ki. Boldogságukról a Best magazinban nyilatkoztak.

A Totem című műsor forgatásán ismerkedett meg egymással Oczella Eszter és Baronits Gábor. Sokáig diszkréten kezelték kapcsolatukat, de mára már mindketten „hivatalossá tették” az Instagramon is.

Szeptember végén érkezett a hír, hogy Joshi Bharat 31 év után elválik feleségétől. A történetet nem is a válás, sokkal inkább a műsorvezető új párja teszi érdekessé: együtt él Mészáros Lőrinc volt feleségével, Mészáros Beatrixszal. Mészáros Lőrinc új párja pedig Várkonyi Andrea, de ezt még az is tudja, aki barlangban él.

Szintén hosszú házasságból lépett ki idén Marsi Anikó és Palik László. Palikot a hír óta több nővel is összehozták, míg Marsiról biztosan lehet tudni, hogy új párja Szulák Andrea exe. Megismerkedésükről interjút adott, a beszélgetés főszereplője végül mégsem ő, hanem a kutyája lett.

November végi hír, hogy ByeAlex is megtalálta a szerelmet egy hódmezővásárhelyi modell, Benjamina személyében. A lány az X-Faktor élő adásába is elkísérte párját, de ennél többet egyelőre nem tudunk kapcsolatukról.

Valószínűleg a tavalyi korlátozások miatt rengeteg ismert ember az idén kötötte össze életét párjával.

Dér Heniék kezdték, akik titokban házasodtak össze, még gyermekük születése előtt.

Nyáron aztán igazi esküvődömping volt, szinte minden hétre jutott celeblagzi.

Pikali Gerda és Rékasi Károly kilenc év után, a budai Várban kötötte össze életét.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra júliusban mondta ki a boldogító igent, a séf el is sírta magát.

Majka és Majoros Hajnalka tíz együtt töltött év és két gyerek után házasodott össze.

A Borbély Alexandra és Nagy Ervin párosnak harmadikra sikerült összehoznia az esküvőt, mivel két alkalommal is halasztaniuk kellett a vírushelyzet miatt.

A Keresztanyu két színésze, Gonda Kata és Kenderes Csaba lagzija három hétvégén át tartott sok vendéggel, míg Szabó Győző és Rezes Judit szűk körben tartott esküvőt. Szintén nyáron kelt egybe a a Dancing with the Starsban megismert két táncos, Stana Alexandra és Köcse György, igaz, ők azóta már a válás mellett döntöttek. Dallos Bogi és Puskás Peti is összeházasodott, és kölcsönösen felvették egymás vezetéknevét. Ugyanígy tett Dobó Ági és férje, Kis Csaba, ők otthon tartották az esküvőjüket.

Anger Zsolt egy hónappal az esküvő után árulta el, hogy megnősült, ahogyan Bereczki Zoltán se verte nagy dobra, hogy feleségül vette kislánya édesanyját, Bata Évát. Stohl András legidősebb gyermeke, Luca is utólag számolt be esküvőjéről.