Esküvődömping: idén nyáron nyolc magyar sztárpár kelt egybe

Belehúztak a jegyben járó magyar (illetve külföldi) celebpárok, ugyanis júniustól kezdődően szinte minden hétre jutott egy sztárlagzi. Többéves halogatás, enyhülés a koronavírus-járványban – számos érv szólt amellett, miért épp ezen a nyáron mondták ki sokan a boldogító igent. Mutatjuk, kik döntöttek így.

Rékasi Károly és Pikali Gerda

A Hot! magazin augusztus végén exkluzív anyagban számolt be arról, hogy a színészpár magasabb szintre emelte kapcsolatát. Ahogy a lapból kiderült, egy olasz kikötővárosban, Sorrentóban történt a lánykérés még két évvel ezelőtt, miután egy ékszerüzlet kirakatában megláttak egy gyűrűt, ami mindkettejüknek tetszett. Rékasi aztán egy parkolóház bejáratánál térdelt le Pikali elé, hogy megkérje a kezét. Az esküvőt a budai várban tartották, ugyanis kapcsolatuk elején gyakran jártak oda romantikázni.

Kilenc éve ismerték meg egymást, érdekesség, hogy Rékasi vőfélyként is munkálkodik a színészet mellett, ám saját esküvőjén ilyen formában nem kellett „jelen lennie”. A színésznő felvette férje nevét, így Rékasi-Pikali Gerda lett.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

Először a Nyerő párosban ismerte meg az ország a séf és – többi közt a YouTube-on is munkálkodó – párja kapcsolatát, ahol a nézőknek nem igazán tetszett kapcsolati dinamikájuk – a séf túl sokszor volt domináns fél. Július végén házasodtak össze a templomi esküvőt mellőzve, a séf a ceremónián elsírta magát.

Édesapja oldalán megláttam a menyasszonyomat, és elállt a lélegzetem. Fejbe kólintott, hogy én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy ez a csodálatos, gyönyörű nő percek múlva már a feleségem lesz. Na, akkor már nem tudtam uralkodni magamon.

Majka és Majoros Hajnalka

Szintén augusztus végére tartogatták az esküvőt Majkáék is, akik tíz év és két közös gyerek után mondták ki az igent. A Blikk számolt be a háromnapos menyegző bizonyos pillanatairól. A rapper és menyasszonya egy szekszárdi pincészet birtokán keltek egybe – nem kevés híresség gyűlt össze a vendégseregben: többi között Ördög Nóra, Till Attila, Pápai Joci, Hajós András és Holdampf Linda is elutaztak a lagzira, viszont a lap beszámolójából az is kiderült, a sajtónak az esemény iránti érdeklődését nem nézte jó szemmel Majka, még be is mutatott a bulvárlapok fotósainak.

Borbély Alexandra és Nagy Ervin

2019-ben egy szicíliai nyaralás alkalmával tette fel az eldöntendő kérdést Nagy Ervin a színésznő párjának, de rendesen rájuk járt a rúd ezután. A tervezett esküvőjüket kétszer is törölniük kellett a koronavírus-járvány miatt, végül 2021 augusztusában sikerült tető alá hozni mindent. Egy magyarországi kúriában mondták ki az igent, titokban, a sajtótól elzárva tartották meg a ceremóniát, mindössze a Borbély ruháját készítő Daalarna ruhamárka osztott meg némi információt erről. A nászút egyelőre elmaradt, mert Borbély egy szlovák film forgatásán kezdett dolgozni három nappal az esküvőt követően.

Gonda Kata és Kenderes Csaba

A Keresztanyu című sorozatból jól ismerhetik a nézők a párt, akik három éve vannak együtt, tavaly ősz óta pedig már jegyben is jártak. Szintén szűkkörű esküvőben gondolkodtak először – főként a pandémia miatt –, ám a színésznő rokonsága elég nagy, és nem akartak kihagyni senkit az ünneplésből. Tematikus esküvőt tartottak, a vadak lakodalmának nevezték el.

Csabi a Vadnyúl, én meg a Vadcica

– mesélte később Gonda, aki azt is elárulta, először a szobájukban látták meg egymást esküvői ruhában, akkor pedig úgy meghatódtak, hogy mindketten sírni kezdtek. Három hétvégén át „tartott” a lagzi: míg az elsőn a polgárit ejtették meg, a másodikon a vadak lakodalmát, legvégül pedig Kenderes kecskeméti nagyszüleihez látogattak el alkalmi szerelésbe öltözve, hiszen az idősek nem tudtak elmenni az esküvőre.

Rezes Judit és Szabó Győző

A színészpároknál maradva: Szabóék 2003-ban jöttek össze, van két gyerekük is, a lánykérés pedig hét évvel ezelőtt történt meg. Augusztus végén vidéken, szűk körben tartották az esküvőt, de ennél többet nem árultak el a sajtó megkeresésére sem.

Stana Alexandra és Köcse György

Júniusban egybekelt a Dancing with the Starsban megismert két táncos is. Míg Köcse Pásztor Anna partnere volt a műsorban, addig Stana Győrfi Dániellel az oldalán szállt versenybe. Köcse egyébként pont a TV2-es műsor forgatásán kérte meg szerelme kezét, az esküvőre pedig nem kellett sokat várni, júniusban már meg is tartották.

Szabolcs megyében volt a szertartás, igaz, a táncosnő majdnem elkésett:

A fodrászhoz késve érkeztem, az autópályán dugó volt, a tervezettnél két órával később érkeztem a helyszínre. De amikor megpillantottam a kúriát, a dekorációt, a meseszép virágokat, egyből potyogni kezdtek a könnyeim.

Dallos Bogi és Puskás Peti

A Joy magazin exkluzív anyagban fedte fel, hogy augusztus végén az énekes pár összeházasodott. Rácz Jenőékhez hasonlóan ők is megjárták már a Nyerő párost, nem beszélve arról, hogy még együtt is zsűriztek az X-Faktor egy korábbi évadában. A lagzi utórezgései azért is kaptak kiemelt figyelmet, mert a pár úgy döntött, felveszik egymás nevét.

Általában az szokott lenni, hogy a nő veszi fel a férfi nevét, de miért ne lehetne így fordítva is? Hiszen a két fél között egyenrangúság áll fenn, a tisztelet és az odaadás pedig nem csak a férfinek jár, hanem fordítva is – ezt tükrözze a nevünk is. Én pedig tisztelem és szeretem a feleségemet, Bogit!

– fogalmazott Puskás, aki mostantól Dallos-Puskás Péter, míg felesége Dallos-Puskás Boglárka lett.

Gwen Stefani és Blake Shelton

Hogy külföldi párokról is essen szó, a Page Six július elején írta meg, hogy az énekes pár a tavalyi eljegyzésük után idén nyáron összeházasodott. A Voice című tehetségkutatóban ismerték meg egymást jobban, noha mindketten évtizedek óta jelen vannak az amerikai zeneiparban. Sok éve téma már, hogy hétéves kapcsolatukat miért nem szentesítik hivatalos keretek között is, de nyár közepén ez is megtörtént Oklahomában.

+ 1 esküvő

Ugyan a celebházasságokhoz nem köthető szorosan a néhai Diana hercegné unokahúga, Lady Kitty Spencer menyegzője, de érdemes megemlíteni, hogy július végén ő is kimondta az igent hatvankét éves férjének, Michael Lewisnak. A menyasszony ruháját a Dolce & Gabbana tervezte, nagy mértékben inspirálódva Grace Kelly 1956-os esküvőjétől, ahol a színésznő majdnem ugyanolyan ruhát viselt, mint most Spencer.