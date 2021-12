Csúszós ereszekre is figyelmeztetnek majd az időjárás-jelentésben, Szájer József képével illusztrálva.

Idén is szilveszteri különkiadással érkezik az RTL Klub híradója, ahol Erős Antónia és Szellő István helyét ezúttal Ráskó Eszter és Fluor Tomi veszik majd át. Időjárás-jelentés is lesz Lady Dömpertől, aki például Szájer Józsefről is szót ejt majd.

Csúszósak az ereszek!

– figyelmeztet mindenkit Petróczi Zoltán, aki egyébként közel egy éve önkénteskedik a mentőknél.