Valóra vált disztópia: néhány tanár egy csarnoknyi ember szeme láttára készpénzért marakodik egy szőnyegen

Egészen groteszk, mindennapinak nem mondható, végletekig megosztó események zajlódtak le a hétvégén egy dél-dakotai jégkorong csarnokban több száz néző szeme láttára, főszerepben néhány tanárral és egy jó nagy adag készpénzzel.

Az Indy100 disztópikus jelenetekről ír, amikor bemutatja, mi történt szombaton a Denny Sanford Premier Centerben. Történt ugyanis, hogy a pálya közepére kiterítettek egy nagy szőnyeget, amin szétszórtak összesen 5000 dollár készpénzt, amelyet egy nagyvonalú mecénás, a CU Mortgage Direct ajánlott fel, hogy a játékban résztvevők (egytől egyig tanárok) fejleszthessék belőle az osztálytermüket, felszerelésüket.

A probléma csak azzal volt, hogy a tanárok a pénzt egy látványosnak szánt showműsor keretében kapták meg, konkrétan az volt a dolguk, hogy a többeiket megelőzve annyi pénzt dugjanak a ruhájuk alá a többiek elől, amennyit csak tudnak.

Ever wonder what $5,000 one dollar bills look like? pic.twitter.com/q4M1dkorn5

— Annie Todd (@AnnieTodd96) December 12, 2021