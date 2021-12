A barátnője előtt titkolva, évek alatt építette meg Nagy Britannia legnagyobb játékvasútját egy üzletember

Időutazásra vágyott, ezért nyolc év alatt felépítette Nagy Britannia legnagyobb modellvasútját egy 53 éves brit üzletember. A projekt rengeteg pénzt és időt emésztett fel, ezért a férfi az utolsó pillanatig titkolta a barátnője előtt.

Hatalmas, 61 méter hosszúságú terepasztalt épített játékvonatainak Simon George, brit üzletember – írja a BBC.

A terepasztalon egy kilométernyi sínen futnak az 1980-as évek vonatai. A terepasztal azt a környéket jeleníti meg, ahol George felnőtt, és a barátaival gyakran nézegette az igazi vonatokat.

George korabeli fotók, és a saját emlékei alapján próbálta tökéletesen felépíteni a múltja kicsinyített mását: ugyanoda helyezte el a fákat, ahol a valóságban is álltak, felfestette a falfirkákat, de még eldobált szemetet is illesztett a képbe. Természetesen saját, gyermekkori énje is ott van a terepasztalon, amint a barátaival a vonatokat nézi.

Tisztán azért csináltam, hogy újra 1983-ban érezhessem magam, és ha ránézek, és látom a vonatokat közeledni a távolból, a másodperc tört részére feláll a szőr a tarkómon, mert olyan, mintha deja vu-m lenne.

George nyolc év alatt építette fel az ultrarealisztikus terepasztalát, és nagyjából negyedmillió fontot (több mint 107 millió forintot) költött rá. Eleinte lassan haladt, de a koronavírus-járvány miatti lezárások felgyorsították a munkát – írja a LadBible.

George két évvel ezelőtt jött össze a barátnőjével, Marie-val, de sokáig titkolta előtte, hogy mivel foglalkozik.

Tudta, hogy bérlek egy régi malmot egy hatalmas pincével, de azt mondtam neki, hogy borokkal üzletelek, az szexibben hangzik, mint az, hogy modellvasutat építek.

Amikor George végre levitte a Marie-t a pincébe, a nő rögtön a borokat kereste, de amikor a barátja elárulta neki az igazságot, nem volt baja vele. Mivel művészeti diplomája van, még tetszett is neki a minden elemében valósághű modell.

Simon George vasútját hamarosan kiállítják majd, aztán valószínűleg európai turnéra indul.