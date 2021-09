Survivor: Zsófi a többieket kérlelte, hogy ne vágják le a csirkét, de képmutatónak nevezték

Bálint a legutóbbi zsákmányszerző játékon egy tyúkot nyert, ami néhány napja már együtt él velük. Eddig várták, hogy tojást tojjon a csapatnak, de mivel túl keveset tojt, ezért Bálint úgy döntött, hogy hamarosan levágják. Zsófi ekkor kelt az állat védelmére, de ezzel megint magára haragította a többieket.

A lány ugyanis állítja, hogy a való életben nem eszik húst és a Survivorben is csak azért ette meg korábban a megnyert hamburgert, mert azt nem neki kellett megölni. Bálint emiatt képmutatónak nevezte és Járai Máténak is meg volt a véleménye.

Egyedül Zsófi gondolta úgy, hogy ő most megmutatja, mekkora állatvédő és tulajdonképpen egy csirkét sem vág le, olyan szent lány. Ezt még el is fogadnám egyfelől, ha nem láttam volna két pofára hamburgert zabálni, ami iszonyatosan jól esett neki. Tehát most valaki vagy húsevő vagy nem húsevő. Ez pont az a helyzet, amikor van nyolc éhes ember és egy csirke, nem gondolnám, hogy itt van az idő, amikor az állatokat védeni kellene.