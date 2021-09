A tusfürdőket, testápolókat, samponokat a lánya tesztelte.

Kylie Jenner a minap jelentette be, hogy nemsokára bemutatja a gyerekeknek szánt termékcsaládját is, Kylie Baby néven. A csomagban olyan kencék találhatók, mint tusfürdő vagy testápoló, melyek mind hypoallergén és vegán összetevőkből készültek. A reklámhoz lányát, Stormit ölébe kapta egy fotó erejéig, amin éppen a lábát krémezi be az egyik termékkel.