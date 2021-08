„Ott volt 20 centire a fejemtől” – polcok közül előbújó kígyó lepett meg egy vásárlókat

A 25 éves Helaina Alati a hétfő esti vacsorához keresett fűszereket egy Sydney-ben található boltban, amikor a polcok körül valami egészen nem odaillő dolgot fedezett fel. Egy három méter hosszú pitont.

– mondta el a nő a BBC-nek. Alati azonban nem rémült halálra. A fiatal nő ugyanis képzett kígyóbefogó, és azonnal felismerte, hogy egy gyémántmintás pitonnal került szembe, amiről tudta, hogy nem mérges kígyó, és látta, hogy egyáltalán nem volt agresszív vele szemben. A nő a Guardian című lapnak elmondta:

A BBC-nek hozzátette:

Alati azonnal értesítette a bolt munkatársait, akik elkordonozták a területet, ő pedig gyorsan hazament a kígyóbefogó felszereléséért, és kimenekítette a hüllőt a boltból, amit egy házaktól távol eső bozótosban engedett szabadon.

