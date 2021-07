A koronavírus már engedné, de balesete miatt újabb egy évig nem dolgozhat Széphalmi Juliska

Lesz ideje végiggondolni, hogy miért történt ez vele.

Sánta László exfelesége július elején sérült meg egy főpróba közben és kiderült, hogy annyira komoly a baj, hogy műteni is kell. Az operációra csak augusztus végén kerül sor és utána is hosszú rehabilitáció vár rá. Széphalmi Juliska a Reggeliben mondta el, hogy felépülése akár nyolc hónapig is tarthat.

Itt volt a pandémia és mennyi ideig nem dolgoztunk. A színház hónapokra volt, nem volt, de inkább nem volt. És épphogy elkezdődött, erre ez történik. Úgyhogy augusztus végén megműtenek, utána gyógytorna és rehabilitáció

– mesélte a táncos, aki úgy érzi, túl sokat vállalt mostanában, – a Survivor versenyzőjeként is forgatott Dominikán – de most lesz ideje végiggondolni, hogy miért kapta az újabb kényszerpihenőt a sorstól.