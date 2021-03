Veréb Tamást megpróbálta megverni volt barátnője

Veréb Tamás vendégeskedett a Bréking stúdiójában, ahol az „aljas párkapcsolati húzásokról” beszélgettek, a színész-énekes pedig kifejtette, ő már volt olyan kapcsolatban, ahol a másik fél elég erőszakos volt.

Volt egy viszonylag rövid kapcsolatom egy hölggyel, aki nagyon féltékeny volt, teszem hozzá, teljesen alaptalanul, és akkor úgy gondolta, hogy neki az belefér, ha a féltékenységi roham közben megpróbál engem megverni. Nyilván ez egy aránytalan küzdelem lett volna. Én pedig, mint férfiember, nyilván már akkor is úgy voltam, hogy ettől teljesen elhatárolódom, alapvetően ettől az egésztől, hogy mi mondjuk, most verekedjünk vagy bármi. Akkor eszembe jutott, és azóta is sokszor: ez a fajta dolog egy nagyon furcsa helyzet, hogy az a visszaélés, hogy egy férfi mondjuk, nem üthet vissza, nem bánthat vissza. Nekem ilyenben volt részem.