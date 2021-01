Még saját magukat is alig bírták elviselni.

Az Önfejlesztés hetén zenét is tanulnak a villalakók és a terv az, hogy a szüleiknek adják elő a kész produkciót a hét végén. A zenetanár már ki is osztotta a feladatokat és a gyakorlás is elkezdődött. Virág és Dani szintetizátort kaptak, a többiek furulyát.

Az első dal a Dance Monkey, amit a tanáruk kellően egyszerűnek ítélt meg, de valószínűleg ezt nem gondolta rendesen végig. A videó meghallgatását elsősorban nagyothallóknak és enyhén mazochista személyeknek ajánljuk.