„Nagyon sok üzenetet kapok, hogy szeretnének ismerkedni velem” – mióta A Konyhafőnökben szerepel, megsokasodtak Hamvas Zsuzsi udvarlói

Kerestem a szerelmet, és meg is találtam a szerelmet. A főzés szerelmese lettem

– mondta el a Fókuszban Hamvas Zsuzsi, A Konyhafőnök sárga kötényes nagymamája, aki Rácz Jenő rajongójaként érkezett a gasztro-realitybe.

Hamvas évek hosszú ideje egyedül él, de mint a riportból kiderült, nem bánná, ha unokáin kívül mást is kényeztethetne főztjeivel. Ráadásul, mióta a tévében szerepel, a rajongótábora egyre csak nő: kedves személyisége több férfinak felkeltette az érdeklődését.

– fogalmazott Hamvas, aki kortársainak is üzent:

Mindenkinek, a velem egykorú hölgyeknek is azt mondom, hogy próbáljanak meg nem elkeseredettek lenni. Az, hogy egyedül élünk, az nem azt jelenti, hogy akkor most már el is vesztünk a világban. Pozitív energiával belefogni olyan dolgokba, amiről azt gondoljuk, hogy úristen, ezt mi megtehetjük, vagy nekünk ez még megadatik? Igen, megadatik!