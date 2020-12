Idén 22 celebgyerek látta meg a napvilágot idehaza

A 2020-as év a legtöbb ember számára nem úgy alakult, ahogy remélte, de rengeteg családnak hozott boldogságot egy vagy akár több gyermek születése. Bár mi most természetesen csak az ismertebb emberek gyerekeit szedtük össze, gratulálunk mindenki szomszédjának és unokatestvérének is!

Az évet Fekete Dávid és felesége nyitotta meg ikerbabáikkal januárban. A lassan már egy éves Ádin és Máté mellett együtt nevelik a feleség előző kapcsolatából született kislányát is, így rögtön nagycsaládosokká váltak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fekete Dávid (@fekete_david_singer) által megosztott bejegyzés



Februárban született meg Katona Gitta szépségkirálynő és Futács Márkó focista második kislánya, Bella. A páros kapcsolatát ez sem mentette meg, sajnos néhány hónappal később Gitta az Instagramon jelentette be válásukat. Voksán Virág kisfia, Beni is kistestvért kapott: húga, Vivien, márciusban született meg. Voksán nehezen élte meg, hogy egy világjárvány kellős közepén kellett szülnie, de végül minden jól alakult.

Tatár Csilla és Kulcsár Edina is áprilisban váltak kétgyermekes anyává, ráadásul mindkettőjük családjába kisfiú mellé érkezett egy-egy kislány. Előbbi a Mimi, utóbbi a Nina nevet kapta. A hónapban született meg Winkler Nóra kisfia is, Simon. Nóra 47 évesen vállalkozott az anyaságra.

Májusban Király Viktor és Virág Anita is szülőkké váltak, közös kisfiuk a nagyon különleges Kolen nevet kapta. A gyerekhez szülei felváltva beszélnek magyarul és angolul.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Király Viktor Official (@kiralyviktor) által megosztott bejegyzés

Boggie-nak kislánya született, akinek három és fél éves Lenke nővéréhez hasonlóan a ma már nem túl divatos, Imola nevet adták. A mi kis falunk színésznőjének, Lovas Rozinak szintén májusban született meg János Misa nevű kisfia.

Júniusban jött a hír, hogy Balsai Móni színésznő és férje, Ujj Mészáros Károly egy kisfiút fogadtak örökbe. Erről nemrég Friderikusz Sándor műsorában is meséltek. Szintén júniusban született meg Tokár Tamás műsorvezető és Kovács Dorottya influenszer kisfia, András, illetve Bocskor Bíborka kislánya, Zsolna.

DJ Dominique 56 évesen lett apa – ő és 20 évvel fiatalabb párja tavaly házasodtak össze, idén júliusban pedig megszületett kislányuk, Lilien Kinga.

Augusztusban Kiss Ádám kétgyerekes apa lett: Olívia után fia született, akinek a Leon nevet adták feleségével. Debreczeni Zita és férje, Gianni Annoni sokáig próbálkoztak, közös kisbabájuk a tizedik lombikon fogant meg. Gianfranco Máté augusztus végén született meg.

L. L. Junior lánya, Lili az ősz első hónapjában, szeptemberben érkezett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon L.L.Junior (@l.l.junior) által megosztott bejegyzés



Szintén szeptemberben született Köböl Anita kislánya. A műsorvezető egyedül neveli Lénát – párjával még a terhesség elején szakítottak, mert másképp gondolták a dolgokat. Radics Gigi októberben 24 évesen lett édesanya. Párjával, Mikus Áron szobrásszal nem alkotnak régóta egy párt, de mindketten nagyon örültek Bella születésének.

Kollányi Zsuzsi két éve született ikerfiai máris kistestvért kaptak: Bogdán októberben született meg. Szintén októberben jött világra Vajna Tímea húgának, Palácsik Lillának és férjének, Visváder Tamásnak a kisfia, Noah. A különleges név engedélyeztetése hosszú procedúra volt, erről a pár a saját YouTube csatornáján mesélt. Szivós Márton világbajnok vízilabdázó is apa lett: lánya, Izabella október végén érkezett, melyről ő az Instagram-oldalán számolt be.

Winkler Nórához hasonlóan Gryllus Dorka szintén 47 évesen adott életet gyermekének, ő már a második kisfiuk Simon Kornéllal, és az Áron nevet kapta.

Két magyar úszó is első gyermekének örülhet: Mutina Ágnes és Bernek Péter az olimpia utánra tervezték a babát, de úgy néz ki, még az idén megérkezik.

És már most tudni lehet, hogy a 2021-es beszámolónk sem lesz rövid.

Dér Heni és Karsai Zita is első babáját várja, Hódi Pamela pedig már azt is tudja, hogy második gyermeke is kislány lesz. Ráadásul a terhességi és a Covid-tesztje egyszerre lett pozitív. Martinovics Dorina szintén második gyerekét várja.