Palácsik Lilla egy örmény felmenője miatt adhatja gyerekének a Noah nevet

Hosszú procedúra volt, míg elintézték a név engedélyezését.

Most került fel Palácsik Lilla és Visváder Tamás legújabb YouTube videója, amit PALÁDER néven indítottak el. A csatorna második videójában azt mesélték el követőiknek, hogyan tudták hivatalosan is megszerezni gyereküknek a Noah nevet, ami eleve itthon nincs benne az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzékében. Azért találtak egy kiskaput és egy ügyvéd javaslatára megnézték, hogy rendelkeznek-e más nemzetiségű felmenőkkel. Kiderült, hogy Palácsik Lillának van egy nagyon távoli örmény rokona és mivel Örményországban a Noah egy létező név, ezért az ügyvéd egy kérelemmel elintézte, hogy megkaphassák hivatalosan is a nevet. A teljes történetet a videóban lehet nyomon követni:

Kiemelt kép: YouTube/PALÁDER