Majka még mindig kórházban van, de már jobban érzi magát

A rosszakarói is felbukkantak az élőzés közben.

Majka a kórházból élőzőtt YouTube csatornáján, ahol ahogy eddig is, most is állapotáról beszélt. 12 napja van karanténban, ahol egyszer kórházba került, majd miután kiengedték, ismét visszakerült, mivel rosszabodtak a CT-eredményei. Az élőzésben elmondta, az orvosok szerint a labor eredmények sokkal fontosabbak a gyógyulása szempontjából, mivel az dönt arról, hogy mennyire javul vagy romlik a beteg állapota. MAjka azt is elmondta, hogy az ő laboreredményei jók.

Nekem most már másfél napja jók az eredmények, ha ez három napig jó, egy picit azt lehet mondani, hogy ez egy jó jel, de ilyet nem mondok, abszolút

— mondja, majd egy kicsit kitér a rosszakaróira:

Az az igazság, hogy ezek az emberekre, akik nem létező avatárokról irogatnak, azoknak a véleménye nem számít, annyira arctalan, szartalan trollok. Lehet, hogy a való életben a legnagyobb rajongóim, csak unatkoznak. Ezekről én nem is veszek tudomást.

Ezután visszacsatlakozik az eredeti gondolatmenetére, amiben állapotáról beszél.

Reménykedem, hogy az elkövetkezendő egy-két napban jók lesznek az eredmények, és akkor elindulunk a gyógyulás útján. Ez a 12. napom a coviddal. Ha orvosilag nézzük a történelmét a betegeknek, gyakorlatilag itt van az, hogy kezdesz kimenni belőle talán, de ezek még mindig a kritikus napok, arra figyeljetek. A dokik azt mondják, hogy hiába van az, hogy jól érzed magad, a hetedik nap kritikus pont. Meg a kilencedik és a tizenkettedik napon is fordulhat a dolog. De gondolom, ebből kifolyólag mindig fordulhat a dolog.

Kiemelt kép: YouTube/Majka official